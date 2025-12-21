Eljutottunk odáig, hogy a Bírói Egyesületnek kell figyelmeztetnie: A törvény előtt mindenki egyenlő

Miután a bíróság megtiltotta a Tisza nem létező adócsomagjával riogató Bors-különszám terjesztését, a kormányoldal és a Mediaworks nyíltan szembemegy a döntéssel. A kiadó döntése mellett kiállt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a lapot a szegedi gyűlésen is osztogatták, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pedig már ott tart fejben, hogy a kommunista, állampárti, elnyomó Magyar Péter ellen küzd a szegény, betiltott, ellenzéki Fidesz.

Fotó: Orbán Balázs és Rétvári Bence Facebookja

A Magyar Bírói Egyesület ezek után kénytelen volt figyelmeztetni olyasmikre, amelyeknek evidenciának kellene lennie: „A bíróság határozata nem vélemény, nem sugallat, nem kampányeszköz. A bíróság határozatai jogszabályokon alapulnak, jogszabályban meghatározott módon megtámadhatóak, az arra jogosultak szabályozott formában kérhetik a számukra sérelmes döntések felülvizsgálatát. A bíróságok döntései mindenkire nézve kötelező érvényűek, az Alaptörvény XV. Cikke rögzíti: A törvény előtt mindenki egyenlő.”

A döntést jegyző Fővárosi Törvényszék pénteken ugyancsak kénytelen volt közleményt kiadni, miután a Bors kétsége vonta a pártatlanságát: „A Bors információi szerint az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza Párttal kapcsolatot ápoló bírók között. Ha így van, várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés?” Amire az volt a válasz, hogy a bíróság határozottan visszautasít „minden olyan megnyilvánulást, amelyben bíráit – a nyilvánosság által nem ismert, azonosíthatatlan forrású és adattartalmú, az adatok keletkezésének és kezelésének módjáról semmiféle transzparens leírással nem bíró »listá(k)ra hivatkoz(gat)va« – elfogultsággal vádolják! Az ilyen eljárások alkalmasak arra, hogy aláássák a bíróságokba vetett közbizalmat.”

Fotó: RTL

Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a Fővárosi Törvényszékhez fordul. Az új Bors-számban a Fidesz által komolyan gondolt, a Tisza állítólagos megszorítócsomagjáról írnának, és az volt a terv, hogy négymilliós összpéldányszámban minden családhoz eljuttatják a lapot.

Az RTL Híradó arról számolt be, hogy újabb újságkihordó tagadta meg a Bors különszámának kézbesítését: a Bács-Kiskun megyei asszony inkább gyújtósnak használná a lapot, minthogy kivigye. Azt mondja, akinek kell, az elviheti tőle, de nem fogja minden postaládába bedobni, „nem fogja hazugsággal tömni a két falu lakosságát”.