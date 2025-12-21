Franciaország nyugdíjazza a Charles de Gaulle-t

Emmanuel Macron francia elnök megerősítette, hogy Franciaország egy új, nagyobb és korszerűbb repülőgép-hordozó fog építeni, amely az elöregedő Charles de Gaulle hordozót váltaná fel, egyben erősítené Franciaország tengeri nagyhatalmi képességeit.

Macron eredetileg 2020-ban vetette fel a tervet, most az Abu-Dzabiban található francia katonai bázison beszélt erről: „A döntés a nagyszabású program elindításáról ezen a héten született meg” – mondta Macron, hozzátéve, hogy a projekt erősíteni fogja Franciaország ipari bázisát, különösen a kis- és középvállalkozásokat.

Fotó: THOMAS PADILLA/AFP

Catherine Vautrin védelmi miniszter szerint az új hadihajó 2038-ban állhat szolgálatba, nagyjából akkor, amikorra a Charles de Gaulle kivonását tervezik.

Az elmúlt időszakban néhány centrista és mérsékelt baloldali francia törvényhozó azt javasolta, hogy Franciaország feszült államháztartási helyzete miatt halasszák el az új repülőgép-hordozó megépítését, de úgy tűnik, szavaik süket fülekre találtak.

Franciaország továbbra is Európa egyik vezető katonai hatalma, és azon öt hivatalos atomhatalom egyike, amelyek nukleáris fegyverekkel rendelkeznek. A Politico egyébként pont ma közölt egy hosszú cikket a témában, érdemes elolvasni.