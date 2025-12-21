Három tinilányt gyanúsítanak a Nagymező utcai késeléssel

Megkéseltek egy 15 éves lányt szombatra virradó éjjel a Nagymező utcánál. A Fővárosi Főügyészség három fiatal letartóztatását indítványozta az ügyben, jelentette be az ügyészség közleményében. A rendelkezésre álló adatok szerint amikor a két fiatalkorú (mindketten 15 évesek) között dulakodás alakult ki, több ismerősük is jelen volt. Amikor a sértett a földre került, egy 17 éves lány kifosztotta a megtámadottat, kivette a táskájából a mobiltelefonját. Ezután az előbb említett 17 éves lány és egy 18 éves - már nagykorú - társa is bekapcsolódott a bántalmazásba. Ez alatt a 15 éves támadó elővett egy kést, majd azzal megszúrta a szintén 15 éves sértett mellkasának bal oldalát, életveszélyes sérülést okozva.

A támadás után az elkövetők – további két társukkal együtt – autóval elmenekültek a helyszínről, és megszabadultak a fegyvertől is. A rendőrség egy órán belül elfogta a három támadó lányt, társaikat pedig előállították.

Az ügyészség a 15 éves lánnyal szemben emberölés kísérlete miatt, társai ellen csoportos garázdaság és emberöléssel összefüggő bűnpártolás miatt indítványozta a letartóztatást. A telefont elvevő 17 éves lányt ezen felül kifosztással is gyanúsítják. A 18 éves, vagyis fiatal felnőtt lányt korábban – még fiatalkorúként – felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.