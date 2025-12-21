Istenes Bence profi bokszoló lett és nyert is élete első profi bokszmérkőzésén

Az elmúlt évelben felélesztett Sztárboxnak köszönhetően most már nemcsak ott tart a magyar celebvilág, hogy mindenki bokszol a szabadidejében, de ott is, hogy akad olyan ismertebb ember, aki időközben hivatást is váltott, és celebből profi ökölvívó lett.

Legalábbis nagyon úgy tűnik, hogy Istenes Bence már itt tart, miután a 24.hu beszámolója szerint szombat este a Papp László Sportarénában rendezett Hell Boxing Kings gálán négy menetben, egyhangú pontozással győzött élete első profi bokszmérkőzésén a szerb Nebojsa Glisic ellen.

„Köszönöm a csapatomnak! És természetesen mindenkinek aki szurkolt és küldte a pozitív energiákat. Csodás este volt. Gratula az ellenfelemnek is”

– írta Instagramon Istenes, aki korábban leginkább műsorvezetőként működött az RTL felületein.