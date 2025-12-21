Izrael 19 új telep létesítését hagyta jóvá a megszállt Ciszjordániában

Izrael jóváhagyta 19 új telep létesítését a megszállt Ciszjordániában. A javaslatot a szélsőjobboldali pénzügyminiszter, Bezalel Szmotrics – maga is telepes – terjesztette elő Israel Katz védelmi miniszterrel közösen. Szmotrics azt mondta, a döntés célja egy palesztin állam létrejöttének megakadályozása.

Bezalel Szmotrics Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

A megszállt Ciszjordániában lévő izraeli telepeket a nemzetközi jog illegálisnak tekinti. Ezen a területen is a gázai háború 2023 októberi kezdete óta jelentősen megnőtt az erőszak, ami tovább erősíti azokat az aggodalmakat, hogy a telepbővítés megszilárdíthatja az izraeli megszállást, és alááshatja a kétállami megoldást.

A jelenlegi izraeli kormány 2022-es hivatalba lépése óta jelentősen növelte az új telepek jóváhagyását, és megkezdte az engedély nélküli előőrsök legalizálását, azokat meglévő telepek „negyedeiként” elismerve.

Szmotrics szerint a legutóbbi döntéssel az elmúlt három évben jóváhagyott telepek száma összesen 69-re emelkedett. Az izraeli kormány augusztusban azt is jóváhagyta, hogy több mint 3 000 lakást építsenek az úgynevezett E1 projekt keretében Jeruzsálem és a Maale Adumim telep között. A tervet évtizedekig befagyasztották a nemzetközi közösség heves ellenállása miatt. Szmotrics akkor azt mondta, a terv „eltemeti a palesztin állam gondolatát”.

Az izraeli, telepbővítést ellenző Peace Now szervezet szerint mintegy 700 000 telepes él körülbelül 160 telepen Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, ezeket a területeket a palesztinok egy jövőbeli független állam számára követelnek.

A döntés feldühítette az arab országokat, amelyek következetesen azt mondják, hogy ez aláássa a kétállami megoldás kilátásait, egyúttal aggodalmakat keltett a megszállt Ciszjordánia esetleges annektálása miatt is. Donald Trump korábban figyelmeztette Izraelt, hogy egy ilyen lépés esetén az elveszítené az Egyesült Államok teljes támogatását.

Szeptemberben az Egyesült Királyság – más országokkal, köztük Ausztráliával és Kanadával együtt – elismerte a palesztin államot, ami jelentős, bár inkább szimbolikus változást jelentett a kormányzati politikában. (BBC)