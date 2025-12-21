Kilenc halott, tíz sebesült egy kocsmai lövöldözésben Dél-Afrikában

Kilenc ember meghalt és tízen megsebesültek egy kora reggeli lövöldözésben egy Johannesburgtól délnyugatra fekvő településen, a hatóságok hajtóvadászatot indítottak az elkövetők után – közölte a Dél-afrikai Rendőrszolgálat.

Az eset nem sokkal hajnali egy óra előtt történt egy kocsmában a Johannesburghoz közeli Bekkersdalban. A rendőrség szerint a 12 ismeretlen elkövető egy kisbuszból és egy személyautóból tüzet nyitott a kocsma vendégeire, majd menekülés közben válogatás nélkül tovább lövöldözött.

Egy áldozat szülei a támadás helyszíne előtt Fotó: EMMANUEL CROSET/AFP

Dél-Afrikáé Afrika legnagyobb gazdasága, de a világ egyik legmagasabb gyilkossági rátája is itt van: átlagosan napi mintegy 60 emberölést regisztrálnak, idén április és szeptember között átlagosan naponta 63 ember halt meg erőszakos bűncselekmények következtében. Dél-Afrikában mintegy hárommillió legálisan tartott lőfegyver van, de legalább ugyanennyi engedély nélküli fegyver is forgalomban lehet a 63 millió lakosú országban, idézte a BBC a Dél-afrikai Fegyvertulajdonosok Szövetségének egyik képviselőjét. (BBC)