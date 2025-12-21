„Lacikám, tudom, hogy cigány vagyok, de adjál már egy belépési nyilatkozatot a Mi Hazánkba”

Ha az országgyűlési mandátumokat aszerint osztanák, hogy melyik párt miniszterelnök-jelöltje képes egyhuzamban a leghosszabb ideig fosni a szót, a Mi Hazánk kétharmados többséggel kormányozna. A pozíció birtokosa, Toroczkai László pártelnök csütörtökön monstre, szünet nélküli, három és fél órás lakossági fórumot tartott Ráckevén, ami alatt egy tapodtat sem mozdulva, pár percet leszámítva megszakítás nélkül beszélt. A házigazda Tass Róbert László, a Mi Hazánk jelöltje (9. pesti OEVK) ez idő alatt a rövid bevezetőjét leszámítva két szót vetett csak közbe: „Kihal a Föld.” De erről később.

Tass Róbert László és Toroczkai László a ráckevei Ács Károly Művelődési Központban Fotó: Bankó Gábor/444

Toroczkai nem szokványos módon a választások napjáig takkra betáblázva hirdetett országjárást, hogy segítsen a legszélsőjobboldalibb magyar pártnak a bejutási küszöb alól afölé kúszni. Az ötödik állomást jelentő Ráckevén az volt a kérdés, hogy a freestyle konteózás bajnoka vajon Budapesthez közel, tehát egy hazai pályától távol eső területen modulálja-e a mondanivalóját, nyit-e a bizonytalanabb választók felé, amennyiben egyáltalán lesznek ott olyanok, helyi problémákra fog koncentrálni, vagy kizárólag a jól bejáratott radikális, a magyarok életére törő cselszövőkkel és nemzethalállal riogató szólamaira támaszkodik.

Végül magához képest kevésbé explicit, földhözragadt stílusban futott neki a rendezvénynek, de ahogy telt-múlt az idő, exponenciálisan gyorsuló sebességgel vetette le magáról a kimért politikus kígyóbőrét, és tört belőle fékezhetetlenül elő az igazi Toroczkai László. Hogy menet közben rájött, hogy alapvetően a saját közönségéhez beszél, vagy mintha Tourette-szindrómás lenne, hosszútávon egyszerűen nem képes nem kimondani a BLACKROCK, BOGÁRLISZT vagy CIGÁNY szavakat, nem világos.

A pártelnököt felkonferáló Tass szűk négy perc alatt egy-egy mondatban megemlített három darab helyi problémát – áthaladó kamionforgalom, túl sok szúnyog és a bűnözés, persze –, de hamar lecsavarta magát. „Szerintem az elnök úr fog majd erről beszélni” - tette hozzá reménykedve. Elnök úr aztán sok mindenről beszélt, de Ráckeve problémái egyetlen hallgatói kérdést leszámítva nem tartoztak ezek közé.

Fotó: Bankó Gábor/444

Nyitásként Toroczkai úgy prezentálta magát, mint a nép szolgája, akit – ellenben az „elzárt budai burokban” élő szomszédokkal, Orbán Viktorral és Magyar Péterrel – az utca nevelt, hiszen ő lakott szegedi lakótelepen, a budapesti nyolcadik kerületben, majd egy dunakanyari víkendházban fagyoskodott, tehát mélyről jön, mint önök. A világkép, amit kínál, egyszerű: van a NER, meg vannak a globalisták, akiknek az ügynöke Magyar Péter, de szerencsére itt van a Mi Hazánk, akik a magyarokért dolgoznak. „Nekem már hobbim sincs, az életem a haza megmentése” – állította magáról az esemény egy pontján.

Többször hangsúlyozta, hogy ő itt alkalmazottként a főnökeinek, azaz a választóknak számol el az elmúlt parlamenti ciklus eredményeivel, amiről persze nem szól a riválisok kampánya. Ezért a többoldalas, kinyomtatott listája alapján részletesen fel fogja sorolni, hogy mit ért el a Mi Hazánk ez alatt az idő alatt. Csakhogy Toroczkai Lászlót maga Toroczkai László sem tudja megzabolázni holmi papírokkal. Ezért a fórum során szinte végig a következő sormintát követte:

Megemlít egy vélt eredményt/válaszol egy kérdésre. Azonnal eltér a tárgytól. Tételről tételre, egyre nagyobb lóugrásokkal haladva kalandozik el, egyre kevesebb szót ejtve az eredeti témáról. Hozzáteszi, hogy nagyon megy az idő, nem akarja a drága időnket rabolni, stb., ezért sietnie kell. Még hosszabban kezd el beszélni.

Fotó: Bankó Gábor/444

A pártelnök a Mi Hazánk Országgyűlésben nyújtott teljesítményének taglalásával nyitott. Sajnos a legnagyobb, vagy akár úgy is mondhatnánk, hogy az egyetlen igazi eredményüket, ami az, hogy a Fidesz megszavazta a Mi Hazánk önkormányzati választások előtt fél évvel benyújtott, választási törvény módosítására tett javaslatát, kapásból kihagyta. Inkább felsorol néhány dolgot, ami nem ment át a kormány szűrőjén.

Többször kritizálták a Fideszt a még a covid idején bevezetett, de azóta is folyamatosan fenntartott állandó vészhelyzeti rendeleti kormányzás miatt, ami rombolja a demokráciát. Pedig Toroczkainak fontos a demokrácia védelme, ami abból is látszik, hogy amikor egy „álcivil szervezet” Ásotthalomra buszoztatott LMBTQ-aktivistákat tüntetni, azokat a „saját testével védelmezte” a rájuk kaszával támadó Pista bácsitól. „Demokrácia van, Pista bácsi!” - csitítgatta az érthető módon feldúlt honfitársát.

Azonnali kérdésekkel „bombázták a kormányt” a déli határon lévő „háborús állapotok” miatt. „Lassan vége van Európának” – fordult rá a migráció veszélyeire, mielőtt bárkiben felmerülhetne, hogy az azonnali kérdéseknek semmiféle értelme nincs 2010 májusa óta. Mire az ember feleszmél, már az akkumulátorgyáraknál járunk, hiszen a migrációnak gazdasági okai vannak, ami „legyünk korrektek, Brüsszel hibája is, nem csak a kormányé”, akik vendégmunkásokkal töltenék fel a gyárakat. „Látom, hogy nagyon megy az időm” - mondja a 27. percnél. Ekkor még senki sem sejti, hogy a rendezvényből további 3 óra hátra van.

Az „Az önálló bírósági végrehajtói tevékenység profitorientált működésének átalakítása nonprofit jellegűvé” című határozati javaslatát 2023 márciusában adta be. Ugyan leszavazták, viszont mindenki ellopta a Mi Hazánktól a „végrehajtói maffia” kifejezést, amit azokra találtak ki, akik „borzalmas történelmi bűncselekményeket követtek el a magyarság ellen” súlyos pénzek behajtásával, legyen szó devizahitelesekről, vagy a parkolási maffia áldozatairól. És ha rajta is bevasalták a parkolási bírságot, aki jogász családból származik, mit tehetnek azokkal, akik „nem az anyatejjel szívták magukba a jogot”, mint ő. „Végrehajtásokkal kapcsolatban nagyon sok törvényjavaslatot nyújtottam be. Ezeket most gyorsan átugrom.” Ennyit a parlamenti eredményekről.

Fotó: Bankó Gábor/444

Az eddigi legnagyobb kitérő következett. Többek között szó esett arról, hogy

a sajtó nem ment el az aznapi sajtótájékoztatójukra. Miután felkérdez, hogy kinek dolgozok, mert látja, hogy fotózok, külön duzzogást szentel annak, hogy a 444 sem volt ott, a sajtóreggelire bezzeg el tudtunk menni.

a Mi Hazánk a legelhallgattatottabb párt Magyarországon, ami konkrét számadatokkal kimutatható.

a legfontosabb médium a Facebook - ami nélkül a Tisza 3-5%-on állna -, ott „brutális cenzúrával” néznek szembe, az Instagram pedig letiltotta Toroczkai oldalát, és nem hajlandó visszaállítani.

divat szapulni a magyarokat, de nem igaz, hogy birkák lennének. „A magyar az egy gondolkodó nép. Itt mindenki egy individuum, ezért is nem is olyan könnyű a magyarokat megvezetni.” Ennek az oka a gyönyörű magyar nyelv.

hárompárti országgyűlés lesz négy hónap múlva: Fidesz, Tisza és a Mi Hazánk, mint a mérleg nyelve. A Mi Hazánknak az összes jóslata valóra válik, ezért ez is így lesz.

a MI Hazánk a vádakkal ellentétben nem szatellitpárt. Ha itt valaki összefog a Fidesszel, az Magyar Péter lesz, akinek gyerekkori barátja Gulyás Gergő.

Közben észrevétlenül megérkeztünk az ígéretek földjére: a Mi Hazánk a Tisza párttal ellentétben nem akar csatlakozni az Európai Ügyészséghez, mert az Európai Parlament a korrupció posványa. 40 percet kellett várni, hogy Toroczkai végre megemlítse kedvenc mumusát, az Európai Bizottság elnökét, Ursula „Pfizer” Von Der Leyent, aki „sms-ben rendelt sok milliárd euróért Covid-vakcinákat” például a magyar adófizetők pénzéből. Idén a magyaroknak többet kellett befizetnie a brüsszeli közös kasszába, mint amennyit kivehettek onnan. „Ez az önök pénze, amit Von Der Leyenék ellopnak” - mondta Toroczkai, de nem tér ki rá, hogy az Európai Unió a korrupt magyar kormány miatt fagyasztotta be a támogatásokat. Az Európai Ügyészség helyett a Mi Hazánk javaslata a „Magyar Korrupcioellenes Ügyészség”, amibe minden párt javasolhatna főügyészeket, akik egymástól függetlenül indíthatnának eljárásokat. Finoman beleszőtte, hogy Ukrajnában egy ilyen szerv fedte fel, hogy „Zelenszkijig érő korrupciós hálózat működik.” Ha a Mi Hazánk egy képviselője is korrupciós ügybe keveredne, neki is „lecsapná a fejét”, de „nem úgy, mint a szaúd-arábiai barátaim. Kivonjuk a közéletből, maradjunk ennyiben.”

„Rettenetesen halad az idő, már 50 perce beszélek, úgyhogy most gyorsan átugrok egy csomó mindent” - robogott tovább. Nehéz hatfős frakcióval érvényesülni a parlamentben, ezért az utcán kellett politizálniuk. Megvédték a Turul-szobrot a XII. kerületben. Vitnyéden megakadályozták egy migránstábor építését. Exportsegítő magyar kisvállalkozásokat kivittek a dúsgazdag öbölmenti országokba. Termelői piacot szerveznek, hogy segítsék a magyar őstermelőket. „Rettenetesen elment az idő, nincs több idő” - emlékeztetett rá az 58. perchez érve, 3 órával a vége előtt.

Amikor felidézte, hogy a növekvő rezsi ellen is tüntettek, a fórum során először és utoljára hozza szóba Oroszországot: „hála a Jóistennek, hogy ugye még jön az orosz földgáz és az olaj.” Ugyanakkor szerinte, mint azt Apáti István is elmondta aznap a parlamentben, Magyarország könnyen önellátóvá válhatna, ha a makói árokból kibányászná a földgázt. Erre képesek is lennénk, mert „mi magyarok különleges nép vagyunk. Jobbak, mint a többi? Igen, sok népnél jobbak vagyunk. Okosabbak vagyunk, szorgalmasabbak vagyunk, kreatívak vagyunk.”

Erre bizonyítékai is vannak. Például a budapesti Országház szebb, mint a bécsi. Abu Dhabiban, az Egyesült Arab Emírségekben, a világ egyik legstabilabb, leggazdagabb országában egy magyar cég megkötötte az első üzletét: két bajai srác feltalált egy dróntechnológiára épülő eszközt, amivel felhőkarcolók ablakait lehet tisztítani. A közönség elámul. Ez igen. „Jó, Budapesten kevés a felhőkarcoló, meg talán Ráckeve környékén sincs olyan sok. Az öbölmenti országokba kéne menniük” - javasolta nekik a pártelnök.

A Mi Hazánk brossúrája egy néző kezében Fotó: Bankó Gábor/444

Csalódtam volna a világ megszokott rendjében, ha a Szőlő utcával kapcsolatban a Mi Hazánk a kormánymédia gyerekbűnözős narratívájának farvizén evezve nem kezd el legalább egy kicsit cigányozni. Nem kellett csalódnom. Toroczkai szerint annak, hogy az eddigi magyar kormányok hogyan építették le az államot, csak egy része az, hogy „mi van a gyermekotthonokban. Amit egyébként ne keverjünk össze a Szőlő utcai javítóintézettel, mert ott azért fiatalkorú bűnözők vannak többségben.” A pártelnök egy Fidesz által terjesztett videóval példálózik, amin „az látszik, hogy körülbelül tíz, elég jól kigyúrt cigány srác püföli egymást. Hát azért ez nem egy gyermekotthon.”