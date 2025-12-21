Lázár: Ha a választáson nem nyer a Fidesz, annak a fő oka a kegyelmi ügy lesz

Lázár János építési és közlekedési miniszter volt a vendége a nyár legnagyobb nyertesének, Lentulai Krisztiánnak a Mandineren.

Lázár azt mondta, ő feszes és régi vágású, amikor a Mandiner munkatársait stílustanácsadóhoz(!) küldték, Lázárt említették követendő példaként.

Szerinte Trump zseniális abban, hogy „képes tartalmilag és nyelvileg is leegyszerűsíteni a dolgokat”, „a régi politikai osztály, a liberális demokráciában szocializálódott, politikailag korrekt, fölsőbbrendűségi, elitista politikusok számára ez maga a vég”. Szerinte nem azért kell leegyszerűsíteni, mert az emberek nem értik meg a bonyolult dolgokat, hanem a mellébeszélésből lett elegük. „Önmagadat kell adni, nem kell megjátszani magadat” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy mikor megy át ez primitívségbe, Lázár azt mondta, desztillálni kell, tudni kell a lényeget megfogalmazni. Szerinte a Facebook egyszerűsítési versenyt hozott, és sok politikustársa nem fog tudni az új korszakhoz igazodni. Orbán legjobb képessége az, hogy nagyon jól le tudja fordítani a bonyolult brüsszeli dolgokat az emberek nyelvére, Lázár szerint „aki értékeket akar rákényszeríteni a választópolgárokra, az el fogja veszíteni a választást”.

Neki semmilyen problémát nem okoz az, hogy 3,5 órán át kell Lázárinfókat tartania, és szerinte akinek ez gondot okoz, annak be kell fejeznie a politikát „a Fideszen belül és kívül is”. „A jövő arról szól, hogy alulról hogyan lehet megnyerni a választásokat” – mondta. Lázár szerint nagyon sok politikustársa nem érti, „hogy az embereknek az a fontos, hogy mennyi a gázszámla, és mennyi a villanyszámla, nem az érdekli őket, hogy most az oroszok diktatúrában élnek-e vagy sem. Az emberek nem fogják be az orrukat, amikor a gázszámlát vagy a villanyszámlát fizetik.”

Lázár szerint a régi politikai elit nagy bajban van, az új politikában nem lesz rájuk szükség. Szerinte a demokratikus intézményrendszer, amiben az elmúlt 30-40 évben éltünk, nem fogja tudni kiszolgálni az embereket. Példaként Németországot hozta fel, ahol az emberek erős vezetőt akarnak, de a rendszer ezt nem teszi lehetővé. Szerinte Trump lenézése az „öngyilkosság kategóriába tartozik”, mert ezzel az embereket nézik le. Szerinte a választók többsége egy erős vezetőt akarnak, Magyarország nem lett volna ilyen sikeres az elmúlt 16 évben, ha koalíciós kormány lett volna a kétharmad helyett. Lázár szerint az a magyar valóság, hogy a választók erős vezetőket fognak keresni a következő tíz évben, az lesz a sikeresebb, aki populistább.

Lázár szerint nagyon sok választót nem érdekli a Fidesszel kapcsolatos kritika, mert nekik egy olyan típusú vezető kell, mint Orbán Viktor, és „nem érdekli őket Hatvanpuszta”. „Minden hibánkkal együtt a vezetési képességünk alkalmasabbá tesz bennünket arra, hogy az országot vezessük” – mondta. Szerinte Magyar Péter „egy szörföző”, aki fölszállt egy elégedetlenségi hullámra, amikor a „kegyelmi válság” mint „súlyos morális probléma” eljött. Lázár szerint „senki egy értelmes mondatot nem tudott mondani” arra, hogy mi legyen, ha nem a Fidesz lesz.

Azt mondta, ő készen áll arra, hogy Magyar Péterrel vitázzon Orbán Viktor helyett, de a Fidesz nem Magyar Péterrel áll vitában, hanem azokkal, akiket ő képvisel (Brüsszel, Ukrajna), mert Magyar Péter az ő strómanjuk. Szerinte Orbán „levadászása” Brüsszelnek óriási érték, az érdekli őket, hogy „a kulcsember, aki az európai jobboldalt intellektuálisan tematizálja”, marad-e vagy megy.

Lázár szerint nehéz megszólítaniuk azokat, akik rühellik a Fideszt, de ezen felül vannak sokan, akik nem gyomorból szavaznak, hanem körültekintően, nekik kell elmagyarázni, hogy nincs harmadik út. Ezután bármiféle alap nélkül hosszan beszélt arról, hogy a Tisza Párt meg fogja adóztatni az embereket. Ezután azt mondta, az a fajta „komcsi gyűlölet”, amit Magyar Péter képvisel, a harmincas-negyvenes években volt utoljára az országban. Szerinte az, hogy kivel dolgozol együtt, minősít, meg kell nézni azt is, kikkel veszi magát körül Orbán, az „mindent elmond”.

Az őt ért támadások leperegnek róla, de a családjáról nem. Lázár szerint ha őt elvakítaná a gyűlölet vagy az érzelem, nem tudna megtartani egy Lázárinfót. Amit Magyar Péter csinál, az óvoda, és önmagában alkalmatlanná teszi egy ország vezetésére. Szerinte Orbánt – aki poloskákhoz hasonlította az ellenfeleit – sosem hallani, hogy így beszéljen a velük szemben állókról. Azt mondta, Debrecenben abban a szavazókörben a legnagyobb a Fidesz elutasítottsága, ahol az elmúlt 15 évben a legtöbb pénzt keresték.

Szerinte „ha kialakul egy szakadék a fideszes kormányzati struktúra, stílus, a kormányzás minősége és az emberek érzete között”, „ez a halála a Fidesznek”. A legfontosabb, hogy a legkisebb problémákra is mutassanak fogékonyságot, szerinte ilyen szempontból a minisztertársai is lelkiismeretes emberek.

Lázár szerint a Lázárinfó első szakaszában mentek ellenzékiek, akiknek az volt a feladatuk, hogy széttrollkodják az eseményt, aztán rájöttek a tiszások, hogy rossz képet sugall ez róluk, úgyhogy ezek mostanra elmaradnak. (A valóság ezzel szemben az, hogy a múlt héten szociopata faszpörgettyűnek nevezték Lázárt.)

Arról, hogy mi az ő hátránya, Lázár azt mondta, türelmetlen a többiekhez, a hülyeséggel szemben, azzal, ha valaki lassabb, körülményesebb vagy túl óvatoskodó és megfontolt. A hivalkodás nem irritálja, de a fölösleges és észszerűtlen pénzégetés igen. „Ha egy magyar gazdag ember hajót tart, vesz vagy magánrepülőt tart, azt én a gazdagok között is a hülyébbek közé sorolom, mert akiket én ismerek a nyugti világban gazdagok, azok már régen nem csinálják ezt, mert iszonyatos mennyiségű pénzt égetnek el fölöslegesen” – mondta Lázár, aki szerint a Fidesz nagyon sok vállalkozót tett sikeressé, és közülük sokan „az újgazdag, rongyrázós stílust viszik” „milliós táskákkal”. Az a népi elvárás, hogy a gazdagságukat ne tolják az emberek arcába – mondja Lázár, aki szerint a magyar az egyik legegalitáriusabb nép az EU-ban, vélhetően azért, mert keleti nép. (Az nem jött szóba, hogy esetleg az lenne az emberek baja, hogy ez a rongyrázás kizárólag közpénzből történik.)

Arról, hogy Novák Katalin és Varga Judit bukásával kapcsolatban a Fideszben ő a legkevésbé megengedő, azt mondta, ez nem személyes ügy, de viselni kell a következményeket. „Az szerintem a Fideszt meg fogja ölni, hogyha nincs a hibáknak a következménye, nincs felelős, és nem a teljesítmény dominálja a kiválasztást” – mondta, megértve, hogy nem csak a teljesítmény lehet a kiválasztás oka egy csapatban, de egy köztársasági elnök vagy igazságügyi miniszter nem követhet el ilyen súlyos hibát. A 444 által feltárt kegyelmi ügyről azt mondta:

„A politikai következmények pedig beláthatatlanok. Ha 26-ban nem nyerünk, akkor ennek az egyik oka, szerintem a fő oka, ez az ügy lesz alapvetően. Ez az én meggyőződésem. Ez mindennek az eredője, az alfája és az omegája.”

„Mégiscsak behozták közénk ezt a Magyar Pétert” – mondta Lázár, aki ezen nagyon nehezen tud túllépni, de az idő nyilván begyógyítja a sebeket. Bár Nováknak és Vargának „ráment az életük”, Lázár szerint az ország meg fog bocsátani nekik. Varga Juditnak szerinte még nem kellene visszatérnie, mert a sebeket felszakítaná. „Nem tudom, hogy az-e a Fidesznek a jó arca, ha mi egy volt házaspárt, gyerekeknek az édesapját és az édesanyját egymásnak akarjuk vezetni”, „mert az mégiscsak egy tragédia” – mondta.

Ezután jött a személyeskedő rovat, amiben Lentulai neveket sorol fel, és röviden asszociál rájuk a vendég. Lázárnál ez így volt:

Kádár János: „Gyilkos, még ha sok minden más is történt utána.” Antall József: „Áldozat, nagy formátumú ember volt.” Horn Gyula: „Félreértés.” Orbán Viktor: „Bátorság.” Medgyessy Péter: „Jó szándék.” Gyurcsány Ferenc: „Teljes tévedés.” Bajnai Gordon: „Csapda.” Szijjártó Péter: „Profi. A profi.” Rogán Antal: „Nagyon okos.” Kubatov Gábor: „Tehetséges ember.” Rapcsák András: „Nagypálya.” Lendvai Ildikó: „Nagyon tehetséges, és alapvetően jó szándékú asszony.” Botka László: „Jó szomszéd.” Vona Gábor: „Kudarc.” Mesterházy Attila: „Nincs.” Fodor Gábor: „Tehetséges ember. Ezt már másodjára mondom, jobbat találok: intelligens ember, kifinomult ember, kifinomult intelligencia.” Szanyi Tibor: „Ne vicceljünk.” Kocsis Máté: „Jó harcostárs.” Dúró Dóra: „Kár, hogy ott ül.” Toroczkai László: „Abból még lesz valami.” Jakab Péter: „Áruló.” Orbán Balázs: „Nagy remény.” Pintér Sándor: „Az egyik legnagyobb.” Hadházy Ákos: „Egy senki.” Juhász Péter: „Gonoszság.” Szabó Tímea: „Nőkről nem mondok rosszat.” Tarlós István: „Régi iskola.” Karácsony Gergely: „Gyengeség.” Giró-Szász András: „Kár, hogy nincs.” Vitályos Eszter: „Kedvenc.” Gulyás Gergely: „Nagyon jó szándékú ember, nagyon rendes ember.” Kovács Zoltán: „Kiváló vadászember.” Kósa Lajos: „Nagyon szeretem. Nagy szív.” Márki-Zay Péter: „Hasznos idióta most.” Dobrev Klára: „Veszélyes asszony.” Simicska Lajos: „Valamikor sokat segített.” Rónai Egon: „Korrekt ember.” Hont András: „Ügyes, becsületes.” Simor Dániel: „Tehetséges kis gonosztevő.” Csuhaj Ildikó: „Régi, köztiszteletben álló, általam nagyon respektált újságíró.” Bohár Dániel: „Ügyes.” Deák Dániel: „Nagyon ügyes.” Fiala János: „Elveszítettük.” Havas Henrik: „Két lábon járó rosszindulat, gonoszság.” Apáti Bence: „Tehetséges ember.” Ábrahám Róbert: „Becsületes ember.” Futó Bogi: „Nagyon tehetségesek. Ezek mind tehetségesek, ne kérdezz ilyet tőlem.” Gulyás Márton: „Fú… Kár, hogy ügynök.” Huth Gergely: „Hazafi.” Bayer Zsolt: „Nagyon régi, nagyon jó barát. Szeretem, nagyon szeretem, elfogult vagyok.” Csintalan Sándor: „Kár, hogy nincs.” Puzsér Róbert: „Szerintem genyó.”

Az utolsó rovatot, amiben egy embert kell lerajzolnia a vendégnek, Lentulai úgy konferálta fel, hogy „nem sokan szeretik, meg tudom érteni”. Úgy alakult, hogy Lázárnak Simicska Lajost kellett lerajzolnia.

„Egy hózentróger és egy dollár. Ezt tudom rajzolni” – mondta Lázár, hozzátéve, hogy amit Simicska a politikai közösségükért tett, azt nagyon el tudja ismerni, de egy háttérember ne akarjon politikát csinálni.