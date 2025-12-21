Meghalt Csudai Sándor fotós

Fotó: Csudai Sándor / Facebook

Szombat hajnalban holtan találták a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél Csudai Sándor fotóriportert, aki az épület tetejéről eshetett le - írja a Telex. „A helyszínen bajtársaink egy negyven év körüli férfi halálának tényét állapították meg” – válaszolta a lapnak az Országos Mentőszolgálat.

2009-ben végzett a Práter utcai fényképész szakiskolában. Gyakorlatát műtermekben, stúdiókban töltötte, majd 2008-tól 2016-ig a Magyar Hírlapnál tevékenykedett. 2016-tól a Lokál, 2017-től az Origo, 2023-tól a Mediaworks fotóriportere. Fontosabb eredményeinek a Hemző Károly díjat, a legjobb 30 év alatti fotóriporternek járó Junior Prima díjat és a legnagyobb nemzetközi pályázaton, a Pictures of the Year-en elnyert Award of Excellence díjat, valamint a Magyar Sajtófotó pályázaton többször is díjazott munkáit tartja – olvasható az utóbbi díj honlapján.