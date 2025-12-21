Megvan a kilencedik gyanúsított a Szőlő utcában

Faliújság a Szőlő utcában Fotó: Németh Dániel/444

Kilencre nőtt a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak száma - derül ki az ügyészségi közleményből, amely szerint rendész bántalmazott a napokban fiatalkorú fogvatartottat a Budapesti Javítóintézetben.

A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. december 8-án a javítóintézet rácsokkal körbekerített udvarán kísérte az alakzatban közlekedő növendékeket, amikor egyikük kivált a sorból, és megállt. „A rendész többször felszólította a fiatalkorút, hogy térjen vissza társai közé, de ő ennek nem tett eleget és megkapaszkodott a rácsban azért, hogy ne kelljen az épületbe visszamennie. Miután a rendész eredménytelenül próbálta a letartóztatásban lévő személyt a rácstól elhúzni, ökölbe szorított kezével sérülést nem okozva kis-közepes erővel gyomron ütötte.”

A pár hónapja a javítóintézet rendészeként dolgozó férfit az ügyészség közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével gyanúsítja - olvasható a közleményben. Mivel fennáll a veszélye annak, hogy a gyanúsított veszélyeztetné a bizonyítást, a nyomozó ügyészség indítványozta, hogy a bíróság rendelje el négy hónapra a – mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazásával – lakásában végrehajtott bűnügyi felügyeletét. A kényszerintézkedésről a nyomozási bíró még vasárnap dönt.

A nyomozásban eddig kilenc személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A 2025. december 19-én meggyanúsított terhelten kívül hatan letartóztatásban, míg további két személy bűnügyi felügyeletben van. A héten lemondott a Szőlő utca harmadik, előző héten kinevezett igazgatója is. Az előzményeket itt foglaltuk össze érthetően, mostanra pedig a legfőbb ügyész is elismerte, hogy van kiskorú sértett a Szőlő utcai ügyben. A 21 Kutatóközpont mérése alapján még a Fidesz bázisát is megosztja a kérdés.