Michaela Benthaus az első kerekesszékes az űrben

űr
Űrturistaként a világűrben járt egy deréktól lebénult német mérnöknő szombaton, ezzel ő az első kerekesszékes űrhajós. Michaela Benthaust, aki a mindennapokban kerekesszékhez kötve él, a Blue Origin kereskedelmi űrhajózási vállalat New Sheppard űrkabinjának a fedélzetén bocsátották fel öt további űrturistával együtt Texasból.

Az űrélmény összesen 10 percig tartott, amelynek során az űrhajóegység utasai rövid időre megtapasztalhatták a súlytalanságot. „Ez volt a legmenőbb élmény! Nem csak a kilátás és a mikrogravitáció tetszett, hanem a felemelkedés is. Annyira menő volt, a felemelkedés minden szakasza” – mondta.

Forrás

A Jeff Bezos tulajdonában lévő Blue Origin űrkapszulájának belső elrendezésén csak kis mértékben kellett módosítani, hogy a mozgásában korlátozott utas számára alkalmassá tegyék – számolt be a szombati űrkirándulásért felelős mérnök. Jake Mills elmondta, hogy a New Sheppard-ot eredetileg is úgy tervezték, hogy utasok minél szélesebb körének alkalmas legyen.

A német magánasztronauta utazását a SpaceX egy korábbi igazgatója, a szintén német származású Hans Koenigsmann segített megszervezni, valamint ő fedezte az űrben tett rövid utazás árát, amit nem hoztak nyilvánosságra.

Michaela Benthaus hét évvel ezelőtt egy hegyikerékpárral elszenvedett balesetben bénult le és került kerekesszékbe. (BBC, MTI)

űr blue origin texas űrturizmus mikrogravitáció Michaela Benthaus jeff bezos New Sheppard SpaceX Hans Koenigsmann