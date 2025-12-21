Víz alatt állítottak karácsonyfát a jótékonykodó búvárok

Vízálló díszekkel és fényekkel díszített karácsonyfát állítottak fel északmacedón búvárok az Ohridi-tóban. Az Amfora búváregyesület ezzel a ritka betegségekkel küzdő gyerekek problémáit sszeretné láthatóbbá tenni.

A víz alatti karácsonyfaállításnak több mint húsz éves hagyománya van, a búvárok mindig valamilyen jótékonysági szervezetre vagy valamilyen égető problémára szeretnék ráirányítani a figyelmet a karácsonyfával.

Az Ohridi-tó keleti részén található Csont-öbölben egy rekonstruált őskori cölöpház-település található az időszámításunk előtti 1200-700-as évekből. A régészeti helyszín az egyik leglátogatottabb turisztikai látványosság az Ohridi-tó környékén. A víz alatti karácsonyfát ebben az öbölben állították fel, és a tó kristálytiszta vizén keresztül látszanak díszei és fényei. (MTI)