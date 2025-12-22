444 kalendárium #22: Helyszíni videóval jelentkeztünk a belgrádi óriástüntetés sűrűjéből

Március 15-én hatalmas tüntetés készülődött Belgrádban. Akkor már hónapok óta rendszeresek voltak a tiltakozások a 15 ember halálát okozó újvidéki tragédia miatt, akkor pedig százezrek gyűltek össze a szerb fővárosban.
Kaufmann Balázs és Kristóf Balázs a helyszínen követték az eseményeket, 21 perces videóriportjukban pedig nemcsak a történelmi napot, hanem a tüntetés kontextusát is bemutatták: hogy miért vált az újvidéki tragédia szimbolikussá a rendszerre dühös szerbek számára.
Tudósítóink pedig akkor is ott voltak az események sűrűjében, amikor pánik tört ki a tömegben, mert többek valami éles, furcsa hangot hallottak – aztán napokig arról szóltak a viták, hogy valóban hangágyút vettek-e be a szerb hatóságok.
Több százezren tüntettek Szerbiában, mert az emberek úgy érzik, Vučić rendszerében már elviselhetetlen az élet. A 444 tudósítói végigkövették a szombati napot, amire egész Európa figyelt – ez a videó viszont arról is szól, mi vezetett idáig.