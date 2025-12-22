444 kalendárium #22: Helyszíni videóval jelentkeztünk a belgrádi óriástüntetés sűrűjéből

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Március 15-én hatalmas tüntetés készülődött Belgrádban. Akkor már hónapok óta rendszeresek voltak a tiltakozások a 15 ember halálát okozó újvidéki tragédia miatt, akkor pedig százezrek gyűltek össze a szerb fővárosban.

Kaufmann Balázs és Kristóf Balázs a helyszínen követték az eseményeket, 21 perces videóriportjukban pedig nemcsak a történelmi napot, hanem a tüntetés kontextusát is bemutatták: hogy miért vált az újvidéki tragédia szimbolikussá a rendszerre dühös szerbek számára.

Tudósítóink pedig akkor is ott voltak az események sűrűjében, amikor pánik tört ki a tömegben, mert többek valami éles, furcsa hangot hallottak – aztán napokig arról szóltak a viták, hogy valóban hangágyút vettek-e be a szerb hatóságok.

