444 kalendárium #22: Helyszíni videóval jelentkeztünk a belgrádi óriástüntetés sűrűjéből

444
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn
  • December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.
  • Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.
  • Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

Március 15-én hatalmas tüntetés készülődött Belgrádban. Akkor már hónapok óta rendszeresek voltak a tiltakozások a 15 ember halálát okozó újvidéki tragédia miatt, akkor pedig százezrek gyűltek össze a szerb fővárosban.

Forrás

Kaufmann Balázs és Kristóf Balázs a helyszínen követték az eseményeket, 21 perces videóriportjukban pedig nemcsak a történelmi napot, hanem a tüntetés kontextusát is bemutatták: hogy miért vált az újvidéki tragédia szimbolikussá a rendszerre dühös szerbek számára.

Tudósítóink pedig akkor is ott voltak az események sűrűjében, amikor pánik tört ki a tömegben, mert többek valami éles, furcsa hangot hallottak – aztán napokig arról szóltak a viták, hogy valóban hangágyút vettek-e be a szerb hatóságok.

Ilyen videókat előfizetőinknek köszönhetően tudunk készíteni. Ha fontosnak tartod ezt a munkát, akkor kérjük, hogy fizess elő a 444-re!

444 belgrád szerbia 444 kalendárium
Kapcsolódó cikkek
Videó

Ott voltunk, amikor belehasított a zaj a szerb tüntetők csendjébe

Több százezren tüntettek Szerbiában, mert az emberek úgy érzik, Vučić rendszerében már elviselhetetlen az élet. A 444 tudósítói végigkövették a szombati napot, amire egész Európa figyelt – ez a videó viszont arról is szól, mi vezetett idáig.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
video