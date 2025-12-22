A Hősök terére tüntetni tartó kamionosok miatt dugó van az M3-ason Budapest felé

„Budapesten az M3-as autópályán a Szilas pihenőnél, illetve az M0 körgyűrű felől az M3-as autópályára, Budapest irányába lekanyarodó szakaszon – a gyűlésre érkező tehergépjárművek miatt – torlódás alakult ki. A bejelentett gyűlés résztvevői a bejelentéssel érintett útvonalon elindultak, így torlódásra és forgalomlassulásra lehet számítani a M3 bevezető – Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út – Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd – M3-as autópálya – M3 bevezető útszakaszokon” – közölte a rendőrség délben, utalva arra a több száz vagy akár 2000 kamionra, amivel délután a Hősök terén demonstrálnak a megnövelni tervezett fuvardíjak ellen.

Az M3-as bevezetőjén most ezt látni Budapest felé:

Az akció egyik szervezője, idősebb Orosz Tibor már a konvojban van, a menetet fia, ifjabb Orosz Tibor vezeti – írja a Blikk, aminek idősebb Orosz Tibor azt mondta: nem maradt más eszközük, mint hogy a szlovák és olasz fuvarozók példáját követve az utcára, az utakra vonuljanak, így képviseljék saját érdekeiket. A magánfuvarozók szerint nevetséges a kormány álláspontja, mivel a döntéshozók kizárólag a nagy fuvarozócégekkel egyeztek meg, ezek pedig jelentős kamionflottával rendelkeznek, így kedvezményeket, sőt bizonyos esetekben díjmentességet kapnak az úthasználat során, tehát olcsóbban dolgozhatnak, súlyos piaci egyenlőtlenséget és törvénytelenséget eredményezve – írja a lap.

Olvasónk, Lajos azt írta: „A budakalászi Auchan parkolója elesett. 20 perce se ki, se be. Itt áll mindenki.”

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444

Fotó: Németh Dániel/444