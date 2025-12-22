Aktivista hekkerek százmilliós tételben loptak adatokat a Spotifytól

86 millió Spotify-hangfájlhoz, valamint 256 millió sornyi metaadathoz fértek hozzá aktivista hekkerek – írta meg a Billboard. A metaadatokat online is közlő hekkerek állítják, 300 terabájtnyi adatot fognak publikálni és terjeszteni. Állításuk szerint olyan torrentoldal jöhet létre, amelyen minden valaha készült zene elérhető lesz.

A Spotify logója Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Az eset után a Spotify közölte, „beazonosították és lekapcsolták” az ügyben érintett felhasználókat. „Bevezettünk új védelmi intézkedéseket az ilyen típusú, szerzői jogokat sértő támadások ellen, aktívan figyeljük a gyanús viselkedést” – írta a cég.