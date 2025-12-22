Az ausztrál merénylőkről azt hitték: apa és fia együtt nyaral

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az ausztráliai terroristák ellen összeállított ügyben, köztük egy, az Iszlám Állam által inspirált videóüzenet – írja a Guardian. Emellett a nyomozók szerint az elkövetők a támadás megkezdése előtt három csőbombát és egy teniszlabda-bombát dobtak a tömeg felé. Bár ezek nem robbantak fel, a hatóságok szerint „működőképes, házilag készített robbanószerkezetek” voltak.

Fotó: DAVID GRAY/AFP

A hétfőn közzétett bírósági iratok szerint a rendőrség úgy véli, hogy az apa és fia „hónapokon át, aprólékosan megtervezte ezt a terrortámadást”. Az egyik elkövetőt, a 24 éves Naveed Akramot azzal vádolják, hogy 15 embert megölt és több tucatot megsebesített a december 14-én tartott hanukai ünnepségen elkövetett lövöldözés során. 50 éves apját, Sajid Akramot a második feltételezett lövöldözőként azonosították; ő a helyszínen életét vesztette.

A feltételezett előkészületek közé tartozott egy „Iszlám Állam által inspirált” videó elkészítése, lőfegyveres kiképzés, valamint robbanószerkezetek készítése. A dokumentum szerint az apa és fia állítólag két nappal a támadás előtt „felderítő” látogatást tett Bondiban. Ekkor felkeresték azt a gyaloghidat, ahonnan a vád szerint tüzet nyitottak a zsidó ünnepségen összegyűlt tömegre.

A vádlott telefonján talált, októberben rögzített videón Naveed és apja egy Iszlám Állam-zászlót ábrázoló háttér előtt ülnek – áll a dokumentumban. A rendőrség szerint a felvételen Naveed – négy hosszúcsövű lőfegyverrel körülvéve – arabul egy Korán-részletet szaval, majd ő és apja angol nyelven több kijelentést tesznek arról, miért tervezték meg a bondi támadást, többek között „a cionisták tetteit elítélve”. Egy másik, szintén októberben készült felvétel pedig azt mutatja, hogy apa és fia vidéki környezetben – feltehetően Új-Dél-Wales területén – lőfegyveres gyakorlatozást folytat. A klipek tanúsága szerint sörétes puskákkal lőnek, és „taktikusan mozognak”.

A dokumentum részletes időrendet is közöl a lövöldözést megelőző eseményekről. A vád szerint térfigyelő kamerák felvételei azt mutatják, hogy Naveed és apja 18:50-kor érkeztek Bondiba, és az Archer Parkra néző gyaloghíd közelében parkoltak le, ahol a hanukai rendezvényt tartották. Miután Iszlám Állam-zászlókat helyeztek el az autó első és hátsó szélvédőjének belső oldalán, megkezdték a támadást.

A campsie-i ingatlan átkutatása után a rendőrség további lőfegyvereket, bombakészítéshez használt eszközöket, lőszert, egy feltételezett robbanószerkezetet, Sajid vadászszövetségi tagsági igazolványát, valamint két Korán-példányt talált. A rendőrség szerint Naveed édesanyja azt hitte, hogy a férfi és az apja Dél-Új-Dél-Walesben nyaralnak. Az anya felidézte, hogy amíg távol volt, a vádlott minden reggel egy nyilvános telefonról hívta fel őt, és elmondta neki, mit tervez aznap – írja a rendőrség a dokumentumban.