„Az emberek nem tehetik meg, hogy azt teszik a kosarukba, amit szeretnének”

Áldozatokat is hibáztat a kormány a Szőlő utcában

Rablók és gyilkosok – szajkózza a kormány, ha a Szőlő utcai áldozatokról van szó, miközben tízezrek vonulnak ellenük a fővárosban. Hogyan csapódik le és mire lehet elég a rendpárti retorika? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Czinkóczi Sándor.