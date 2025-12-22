Az ország nyugati részén van esély fehér karácsonyra

Skandinávia fölött egy anticiklon épült ki, aminek a déli, délkeleti peremén megindult a hideg, fagyos levegő Európa középső és nyugati területei felé, közben a Földközi-tenger középső medencéje fölött egy mediterrán ciklon mélyül ki, és épp a térségünk fölött keveri össze ezt a hideg, fagyos légtömeget a délről érkező enyhe, nedves levegővel – írja az Időkép.

A ciklon csapadékzónája kedd délután érkezik meg a Dunántúlra esővel, de nem fogja az egész országot érinteni, délen és a Dunántúlon várható említést érdemlő mennyiségű csapadék – az északkeletire forduló szél viszont országszerte feltámad.

Személyvonat halad a hóesésben Vinye és Porva-Csesznek vasútállomás között a Cuha-völgyében 2019. január 8-án. Illusztráció: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Az esőt szerdán a Dunántúl nyugati, délnyugati felén egyre többfelé havas eső, havazás válthatja fel. Havazás főként a magasabban fekvő részeken (Bakony, Mecsek, Alpokalja) valószínű, de nyugaton, délnyugaton síkvidéken is van esély szilárd halmazállapotra. A lehulló hó kezdetben olvadni fog, de később a hőmérséklet csökkenésével többfelé megmaradhat, így szentestére már pár centis hótakaró fedheti be a tájat.