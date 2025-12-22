December 24-én délig tartanak nyitva a boltok

Idén az élelmiszerboltok többsége nyitva tart december 24-én és december 31-én is – írja az MTI.

Az Aldi üzletei december 24-én délig, illetve december 31-én 16 óráig lesznek nyitva. December 25-én és 26-án, valamint január 1-jén zárva tartanak. Az Auchan áruházai szintén nyitva tartanak december 24-én 12 óráig. December 25-én és 26-án áruházaik egységesen zárva lesznek, december 31-én pedig 16 óráig fogadják majd a vevőket. A Penny üzletei december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva, december 25-én és 26-án zárva lesznek. December 31-én 14 óráig lehet náluk vásárolni, január 1-jén pedig minden boltjuk zárva marad.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Spar azt közölte az MTI-vel, hogy december 24-én üzletei 12 óráig lesznek nyitva, december 31-én pedig a Spar és a City Spar szupermarketek 14 óráig, az Interspar hipermarketek pedig 16 óráig. Kivételt jelentenek a bevásárlóközpontokban található üzletek, amik egyes esetekben hosszabb nyitvatartással üzemelnek majd, a töltőállomásokon található OMV-Spar express és ORLEN-Despar üzletek, amik több esetben 0-24 órás nyitvatartással dolgoznak, valamint egyes Spar partner és Spar market franchise áruházak.

A Tesco áruházai idén is 12 óráig várják a vevőket december 24-én, december 25-én és 26-án zárva tartanak. December 31-én 18 óráig fogadják a vásárlókat, január 1-jén zárva lesznek. A CBA üzletek december 24-i nyitvatartását a hálózathoz tartozó minden bolt egyedileg határozza meg, így érdemes egységenként tájékozódni. Az üzletek egységesen zárva lesznek december 25-én és 26-án, illetve január 1-jén.

A Lidl viszont idén is folytatja 2023-ban elindított kezdeményezését, december 24-én az áruházai országszerte zárva lesznek, ugyanakkor a vásárlókat december 23-án országszerte mindenhol 22 óráig várják majd.