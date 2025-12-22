Eltűnt a víz a csatornából Angliában, sárban vergődnek a hajók

Rendkívüli helyzetet hirdettek az angliai Shropshire megyében, miután egy helyi csatornán víznyelő alakult ki – írja a BBC. A történtek következtében több hajó egy hatalmas üregbe süllyedt, mások szakadék szélén egyensúlyoznak.

A rendőrség arra kér mindenkit, hogy kerüljék el a területet, válasszanak alternatív útvonalakat. A hírek szerint két csatornahajó süllyedt bele az üregbe, ahonnan a víz teljes egészében elfolyt. A rendőrség szerint sérültekről nem érkezett jelentés.

A major incident has been declared following reports of a sinkhole affecting a canal in Shropshire.

A hatóságok közölték, az elsődleges prioritás a hajósok, valamint a közelben tartózkodók biztonsága. A tűzoltóság árvízvédelmi kaput helyezett el, hogy megakadályozza a víz további kiáramlását a meggyengült csatornaszakaszból.