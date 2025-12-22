Eva Kaili kitart ártatlansága mellett, szerinte a hatóságok elhibázott nyomozást folytattak és összejátszottak a médiával

Eva Kaili az Európai Parlament korábbi alelnöke igazságszolgáltatást követel, és továbbra is kitart ártatlansága mellett – írja az Euronews. Kaili szerint a hatóságok elhibázott nyomozást folytattak, összejátszottak a médiával, és előre megkoreografálták az ügyet, miközben az ő pere még mindig nem kezdődött el.

Eva Kaili, az Európai Parlament bűnszervezetben elkövetett korrupció és pénzmosás gyanújával vizsgálati fogságba helyezett görög alelnökeként december 7-én. Fotó: ERIC VIDAL/AFP

Eva Kailit, valamint három társát három évvel ezelőtt december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupció vádjával indított nyomozás részeként. Az ügyről korábban itt írtunk. Az ügyben a brüsszeli régióban tartott házkutatások során közel 1,5 millió eurót foglalt le a belga rendőrség. Három évvel később az európai parlamenti korrupciós botrány továbbra sem zárult le, a tárgyalás időpontját nem tűzték ki, és a belga hatóságok által alkalmazott módszerek egyre inkább vizsgálat tárgyát képezik.

Kaili, akit megfosztottak uniós képviselői tisztségétől, és persona non gratává nyilvánítottak, azt állítja: csapdába csalták, és igazságot követel. „Az igazság az bizonyítékokon és tényeken alapul” – mondta Kaili.

„Három évvel ezelőtt a látszatot adták el igazságként, most viszont már tisztán látjuk, mi is történt valójában” – mondta.

Ügye idén decemberben ismét előtérbe került, miután a hónap elején külön korrupciós ügyben őrizetbe vették Federica Mogherinit, az EU korábbi külpolitikai főképviselőjét, Stefano Sannino vezető európai köztisztviselőt, valamint egy, a Bruges-i Európai Kollégiumhoz köthető munkatársat. Az ügyet az Európai Ügyészség (EPPO) vizsgálja, belga rendőrségi vezetéssel. Kaili azt is mondta, nem lepődött meg azon, hogy a Mogherini-ügy kapcsán három olasz állampolgárt tartóztattak le, mivel szerinte tudatos törekvés figyelhető meg a dél-európai országok korrupciós bélyeggel való megbélyegzésére a közvéleményben.

Kaili szerint szakmai karrierje és magánélete teljesen felborult a 2022-ben kirobbant botrány óta. Úgy véli, az ügye figyelmeztetés más politikusok számára is. „Amikor lerombolják az ártatlanság vélelmét, amikor kiválasztanak egy célszemélyt, megrendezett fotókat készítenek, és még az ügy megindítása előtt megírják a forgatókönyvet, az azt jelenti, hogy politikusnak lenni Belgiumban, az Európai Unióban nem biztonságos” – mondta.

„A politikusoknak nem szabadna félniük attól, hogy európai intézményekben dolgozzanak. Nem szabadna attól félniük, hogy célponttá válnak. Reméltem, hogy az én ügyem tanulság lesz. De ami Mogherinivel történt, az újabb példája a szelektív politikai üldözésnek” – tette hozzá.

A belga ügyészség nem reagált a lap megkeresésére.