Felrobbantottak egy orosz tábornokot Moszkvában

Fanil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők hadműveleti kiképzési főosztályának vezetője hétfő reggel meghalt, miután az autója alá elhelyezett robbanószerkezet felrobbant – írja a BBC az orosz Nyomozó Bizottság alapján.

Az orosz média arról számolt be, hogy a robbanás Moszkva déli részén, egy lakóépület közelében lévő parkolóban történt reggel 7 óra körül. A nyomozók szerint a Kia Sorento alvázára rögtönzött bombát helyeztek el, ami az autó elindulása után néhány másodperccel felrobbant.

A hatóságok vizsgálják az ukrán hírszerző szolgálatok érintettségét. Ukrajna egyelőre nem kommentálta az esetet.