Gondjai vannak a Jim Beamnek, egy évre leállítja a termelést Kentuckyban

Egy évre leállítja a termelést fő lepárlóüzemében, Kentuckyban a Bourbon-gyártó Jim Beam – írta a BBC. A cég közölte, egészen addig zárva maradnak, amíg lehetőséget nem teremtenek a telephely fejlesztésére.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

A népszerű whiskyt tulajdonosa, a japán Suntory Global Spirits a BBC szerint Donald Trump kereskedelempolitikája miatt került nehéz helyzetbe: mivel távol-keleti érdekeltségbe került, így vámok terhelik a működését. Emellett a kanadai–amerikai kereskedelmi kapcsolatok romlása is kihatással van az iparágra.

„Folyamatosan értékeljük a termelési szinteket, hogy a lehető legjobban elégíthessük ki a fogyasztók igényeit, nemrégiben vitattuk meg a 2026-os termelési terveinket” – közölte a cég, amely több mint ezer embert foglalkoztat Kentuckyban.