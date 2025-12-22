Hahó, nyugdíjasok! Már az Államkincstár is kongatja a vészharangot a tiszás adók miatt

Az ügyfélkapus tárhelyre kaptak levelet a nyugdíjasok, feladóként a Magyar Államkincstár volt megjelölve, a küldeményt azonban Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára jegyezte, azzal, hogy az ellenzék megadóztatná a nyugdíjakat. A „figyelmeztetés” érkezéséről több olvasóink is emailt írt a 444-nek.

Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Fónagy az Index által publikált, minden bizonnyal kamu tiszás adótervet kezelte elismert dokumentumként. Az államtitkár megjegyzi, a kormány meggyőzdése, „hogy a nyugdíjakat nem adóztatni, hanem emelni kell!”

Fónagy legutóbb az idősek által ingyenesen igényelhető gondosórák tulajdonosainak küldött emailt, akkor arról, hogy Brüsszel be akar szállni a háborúba. Rendszeresen kapnak állami tájékoztatásnak álcázott kormánypárti propagandát a koronavírus elleni oltásokra regisztrálók is.

