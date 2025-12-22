Hiába tárgyaltak egész hétvégén Miamiban az amerikaiak az ukránokkal és az oroszokkal is, nem történt áttörés

A Fehér Ház különmegbízottja, Steve Witkoff vasárnap közölte, hogy a Miamiban folytatott tárgyalások orosz kollégájával, Kirill Dmitrijevvel és az ukrán nemzetbiztonsági tanácsadóval, Rusztem Umerovval „eredményesek és konstruktívak” voltak – de az egyeztetések nem hoztak egyértelmű áttörést a háború lezárása felé.

„Ukrajna továbbra is teljes mértékben elkötelezett az igazságos és fenntartható béke elérése mellett” – írta Witkoff közleményében. Azt írta: „Közös prioritásunk a gyilkolás megállítása, a garantált biztonság megteremtése, valamint az Ukrajna helyreállításához, stabilitásához és hosszú távú jólétéhez szükséges feltételek kialakítása.”

A közlemények egy tárgyalásokkal teli hétvégét zártak le, pár héttel azután, hogy a Trump-adminisztráció előállt egy korai tervezettel az ukrajnai háború lezárására, amit Kijev és az EU-s partnerei kivitelezhetetlennek minősítettek. Az elmúlt hetekben Oroszország, Ukrajna, az EU és az USA tárgyalói folyamatosan egyeztették javaslataikat, bár Ukrajna és Oroszország nem folytattak közvetlen tárgyalásokat, és mindkét fél külön-külön találkozott az amerikai tisztségviselőkkel Floridában.

Orosz és ukrán képviselők vasárnap megosztották Witkoff megjegyzéseit a közösségi médiában, de további részleteket nem közöltek az esetleges előrelépésről. Umerov az X-en szó szerint megismételte Witkoff Ukrajnára vonatkozó nyilatkozatát, míg Dmitrijev újraposztolta Witkoff Oroszországgal folytatott tárgyalásokról szóló közleményét. A két hadviselő fél álláspontja között továbbra is óriási a szakadék.

Egy helyi lakos egy padon ül egy lerombolt lakóépület udvarán Kosztyantyinivkában, Donyeck régióban 2025. november 17-én. Fotó: Oleg Petraszjuk/AFP

Volodimir Zelenszkij szombat este úgy fogalmazott: „A legnehezebb kérdések Ukrajna területei voltak és maradnak.” Továbbra is vitás pont a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzése, a háború utáni újjáépítés finanszírozása, valamint „több, a biztonsági garanciákhoz kapcsolódó technikai kérdés” is – írta az ukrán elnök, felszólítva az Egyesült Államokat, hogy gyakoroljon nagyobb nyomást Moszkvára. „Amerikának világosan ki kell mondania: ha nincs diplomácia, akkor teljes nyomásgyakorlás következik – nagyon erős fegyvercsomag Ukrajnának, rendkívül erős támogatás Ukrajna számára, és az Egyesült Államok átfogó szankciókat vezet be az orosz gazdaság egészére és minden bevételt termelő ágazatra” – mondta Zelenszkij.

Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin egyik tanácsadója a TASZSZ orosz hírügynökség szerint azt mondta, a Miamiban előterjesztett béketervek többségét Ukrajna és Európa dolgozta ki, és azok „nem nevezhetők meglehetősen konstruktívnak”. Dmitrijev, a Kreml különmegbízottja és üzletember vasárnap azt mondta, hogy a „háborúpártiak” nem zavarták meg a tárgyalásokat, és „minden rendben van”.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter pénteken újságíróknak azt mondta: „még hosszú út áll előttünk” egy esetleges megállapodás aláírásáig, a béketárgyalások akár még több hónapig is elhúzódhatnak. Trump a hét elején még azt mondta, a felek „közelebb állnak a megállapodáshoz, mint valaha” a háború lezárása érdekében.

Zelenszkij szerint az amerikai tisztségviselők egy háromoldalú találkozót javasoltak ukrán és orosz nemzetbiztonsági tanácsadók részvételével – ezt a lehetőséget a Kreml vasárnap tagadta –, de az ukrán elnök szerint kétséges, hogy ez valódi előrelépést hozna.

Vasárnap Emmanuel Macron francia elnök hivatala jelezte, hogy nyitott lehet egy Putyinnal való találkozóra, mondván: „A következő napokban döntünk a továbblépés legjobb módjáról.” Az európai vezetők a múlt héten megállapodtak egy 90 milliárd eurós közös hitelről Ukrajna számára, miután Belgium megakadályozott egy olyan tervet, ami a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával finanszírozta volna Ukrajna háborús erőfeszítéseit.

Washingtonban az Ukrajnának nyújtott támogatás megerősítésére tett lépések vegyes eredményt hoztak. Egy törvényjavaslat, ami új, szigorúbb szankciókat vezetett volna be Oroszországgal szemben, nem tudott lendületet venni a Kongresszusban. Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor, a javaslat egyik fő előterjesztője felszólította a Trump-adminisztrációt, hogy fokozza a nyomást a Kremlre, ha Putyin nem hajlandó részt venni a béketárgyalásokban. „Ha Putyin nemet mond, akkor drámaian meg kell változtatnunk a játékszabályokat, beleértve azt is, hogy Tomahawk rakétákat adjunk Ukrajnának, amikkel csapást mérhetnek az Oroszországban működő drón- és rakétagyárakra” – mondta Graham vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában. „Ha Putyin nemet mond, én mindent beleadnék” – mondta.

De az adminisztráción belül mások jóval kevésbé voltak együttérzők Ukrajnával. A hétvégén a Turning Point USA Phoenixben megrendezett AmericaFest eseményén Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója azzal vádolta „a hírszerző közösségen belüli mélyállamot”, hogy félelmet szít „annak igazolására, hogy folytatni kell a háborút, és aláássák Trump elnök béketörekvéseit”. A kijelentéseit Dmitrijev nyilvánosan méltatta. (Politico)