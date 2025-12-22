Karácsony előtt megbénulhat Budapest

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Gyűlés miatt hétfőn jelentősen akadozhat a forgalom a főváros egyes pontjain” - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság, azaz a BRFK. A „gyűlés” alatt pedig a fuvarozók tüntetését, azaz több száz vagy a főszervező szerint akár több ezer teherautót értenek, amik hétfőn az M3-as bevezetőtől indulva a Hősök téréig vonulnak, hogy így tiltakozzanak a megnövelni tervezett fuvardíjak ellen.

Illusztráció: Kristóf Balázs/444

Ugyan pénteken megállapodás született a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozók szakmai érdekképviseleti szervezetei között a január 1-jétől jelentősen megnövelni tervezett fuvardíjakkal kapcsolatban, az intézkedések ellen tüntetést hirdető, a fuvarozók érdekeit képviselő Orosz Tibor elhatárolódott a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete által aláírt megállapodástól – írja az mfor.

A mostani megállapodás alapján a díj két részletben emelkedne, január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve. Orosz azonban ezt az összeget is elfogadhatatlannak tartja, aminek bejelentése után egy Facebook-videóban osztotta meg gondolatait, majd elkezdte szervezni a hétfői tüntetést.

Követeléseiket azóta 12 pontba szedték, amit Hadházy Ákos egy Facebook-bejegyzésben osztott meg. Hétfőn a tüntetők a Geleji pihenőnél találkoztak, ahonnan 9 óra körül indultak el Budapest irányába, erről videót is posztoltak:

A tüntetés a police.hu szerint 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető-Róbert Károly körút-Árpád híd-Szentendrei út-Batthyány utca-M0-s autóút-Megyeri híd-M3-as bevezető-Kós Károly sétány-Állatkerti körút-Hősök tere útvonalat fogja érinti. Így az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl, ezeken az utakon fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.

belföld tüntetés hősök tere magyar közúti fuvarozók egyesülete fuvardíj BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Orosz Tibor Lázár János Építési és Közlekedési Minisztérium
Kapcsolódó cikkek

Jövő márciustól 35 százalékkal nő a fuvardíj

A díj két részletben emelkedik, január 1-től először 4,3 százalékos mértékben, ezt márciusban kiegészítik 35 százalékra.

Bábel Vilmos
gazdaság