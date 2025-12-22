Lázár: Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió falusi vagy kisvárosi ember kárán akarjon spórolni egy kamionos

„Tehát tárgyalunk bárkivel, de egyetlen dologból nem engedünk: annak a hárommillió embernek a nyugalmából és biztonságából, akik hosszú évek óta szenvednek a teherforgalom miatt. Mert most az ő idejük jött el. Eleget szenvedtek már. Ha ma azt érezték, hogy túl sok a kamion a fővárosban, akkor gondoljanak bele, hogy a forgalmi adatok alapján, a ma Budapesten megfordult kamion csak a töredéke annak, ami minden nap, rakománnyal együtt átdübörög például Baján”

– reagálta Lázár János építési és közlekedési miniszter este a Facebook-oldalán a kamionosok demonstrációjára.

Fotó: Németh Dániel/444

Lázár felidézte, hogy a minisztérium pár napja megállapodott hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, amik Lázár szerint közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik, és most alakult a demonstrálókból egy újabb csapat, akikkel szintén egyeztetni fognak. „Egy dolog biztos: a legrövidebb és a legolcsóbb út csakis a fuvarozóknak jó, az utak mentén élőknek maga a pokol” – írta Lázár.

„A mai fővárosi kamionos felvonulás a budapestiek számára is megmutatta, milyen amikor kamionok dübörögnek az ablak alatt. Hárommillió magyarnak ez a mindennapi élet része. Ők úgy nevelik a gyerekeiket, segítik az idős szüleiket, élik az életüket, járnak munkába, iskolába, vagy haza, hogy kamionok robognak el mellettük. Ha ma valaki azt gondolja, ezeknek a kamionoknak semmi keresnivalójuk nincs Budapest utcáin, tegye fel a kérdést, akkor mi keresnivalójuk van Biharkeresztesen, Mátészalkán, vagy bárhol máshol?” – írta Lázár.

A miniszter szerint ha nem mennek oda a kamionok, akkor nincs ott semmi dolguk, mert már mehetnek másfelé is, ugyanis rengeteg út és autópálya épült, és azért duplázták meg a gyorsforgalmi úthálózatot „a magyar adófizetők pénzén”, hogy „ne a falvakon robogjanak át a kamionok”.

Lázár János Fotó: Bankó Gábor/444

Az útdíjakat pedig nem azért akarják emelni, írta, hogy a fuvarosoknak rosszabb legyen, hanem azért hogy a főutak mentén élőknek legyen jobb. „Elfogadhatatlan, hogy a fuvardíjakon több millió, falvakban élő, vagy egy főúttal átszelt kisvárosban lakó kárán akarjon spórolni egy kamionos. Amíg az alacsonyabb rendű utak olcsóbbak vagy ingyenesek a kamionok számára, addig maradnak az élhetetlen települések, a lakhatatlanná vált házak” – írta az ÉKM minisztere.