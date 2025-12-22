Magyar Péter: A Tisza kiáll a békésen demonstráló fuvarozók mellett

Magánfuvarozók tüntetnek a Hősök terén 2025. december 22-én. Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza kiáll a békésen demonstráló fuvarozók mellett – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A kamionosok a 35 százalékos fuvardíjemelés ellen tüntetnek Budapesten, a Hősök terén. Az emelésről pénteken adott ki közleményt az Építési és Közlekedési Minisztérium, akik szerint erről a fuvarozók szakmai érdekképviseletével is megállapodtak.

A magánfuvarozók szerint ez nevetséges,

mivel a döntéshozók kizárólag a nagy fuvarozócégekkel egyeztek meg, ezek pedig jelentős kamionflottával rendelkeznek, így kedvezményeket, sőt bizonyos esetekben díjmentességet kapnak az úthasználat során, tehát olcsóbban dolgozhatnak, súlyos piaci egyenlőtlenséget és törvénytelenséget eredményezve.

A városba tartó kamionoktól bedugult az M3-as, erről itt írtunk.

Magyar posztja szerint „elfogadhatatlan a valódi egyeztetések nélküli, brutális díjemelés, ami egyrészt a kisebb fuvarozók tönkretételével, másrészt az egész magyar gazdaságra brutális inflációs nyomással járna”.

„Lázár Jánosnak egyébként is távoznia kell a közéletből. Ez csak egy újabb ok”

– írta.

Szerinte legkésőbb 2026 áprilisától újra tárgyalásokkal és kompromisszumos módon születnek majd a kormányzati döntések, és arra kért mindenkit, hogy türelemmel viselje a demonstráció okozta torlódásokat.