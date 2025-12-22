Meghalt Chris Rea

74 éves korában, rövid betegség után békében elhunyt a Driving Home For Christmas és a The Road to Hell című slágerek szerzője és előadója, Chris Rea – olvasható a brit énekes-dalszerző családjának közleményében.

Chris Rea 2017-ben. Fotó: ARIFOTO UG/dpa Picture-Alliance via AFP

Az olasz apától és ír anyától 1951-ben született énekes élete során 25 stúdióalbumot adott ki, és több mint 30 millió lemezt adott el. Zenéjében a bluest, a popot, a soult és softrockot keverte.

Első sikereit a hetvenes évek végén aratta, karrierének csúcsára a nyolcvanas években jutott el: az 1987-es Dancing With Strangers című albumot további hat olyan követte, amelyek mind rangos helyet foglaltak el a brit toplistákon.

A kétezres évekre csökkent a épszerűsége, és visszatért a kiindulóponthoz, a blueshoz. 2001-ben hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták, megműtötték, felépült. 2016-ban agyvérzést kapott, ebből is felépült, folytatta a koncertezést. Legutóbbi betegségéről a családja nem árult el részleteket. (Guardian)