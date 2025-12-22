Megvan a szerződés a Bubi új üzemeltetőjével, fél éven belül négyezer sima és ezer elektromos kerékpárt adnak hozzá a flottához

Ez nem az új, hanem a régi, de ezek is maradnak még. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Elindulhat a Bubi közösségi kerékpáros rendszer harmadik generációja, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megkötötte a szerződést a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével – derül ki a BKK közleményéből.

Októberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Bubi akkori szerződése december 23-án lejár, az új szolgáltató kiválasztására indított közbeszerzés pedig jelentős késésben van. Az új tenderről a Fővárosi Közgyűlésnek is tárgyalnia kellett, és az volt a félelem, hogy a csúszás miatt az egész rendszer leállhat.

Ezt végül megúsztuk. A közbeszerzési eljárás nyertese az Inurba Mobility lett. A cég a BKK szerint jelentős nemzetközi üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik: üzemeltet kerékpárokat a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot).

Az új szolgáltató a tervek szerint legalább ötezer teljesen új kerékpárt biztosít, amelyből legalább ezer elektromos rásegítésű lesz,

továbbá a jelenlegi szolgáltatási terület határától távolabbi, minden jelentős, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedheti idővel.

Az új flotta a tervek szerint legkésőbb fél éven belül megjelenhet a budapesti utcákon.

Azt is írták, hogy december 24-étől kezdődik a pilot időszak, amely alatt február 15-ig 500 forintért MOL Bubi Pilot bérlettel lehet használni a közbringa-szolgáltatást.

Az átmeneti időszakban a közlekedési társaság megvizsgálja a Bubi-felhasználók használati szokásait a VI. kerületben, ezért a kerékpárok az eddigiektől eltérően nemcsak a gyűjtőállomásokon, hanem 168 Mobi-ponton, azaz olyan kijelölt közterület, ahol rendezetten lehet letenni és felvenni a megosztott járműveket, is leadhatók lesznek.

A MOL Bubi második generációja a BKK egyik legnagyobb sikertörténete volt: a kezdeti rendszer radikális megújítása után 5-8 szorosára nőtt az utazásszám, az elmúlt 4,5 év alatt 14 millió alkalommal bérelték ki és több mint 31 millió kilométert tekertek a bringákkal az ügyfelek.

A Bubi télen is népszerű: tavaly decemberben is naponta 5-6 ezer utazást regisztráltak, hidegben is több mint 2000-et.