PADME: 270 milliárd forint úszott el, és amikor átvették, csak 9 millió volt a jegybanki alapítvány kasszájában

A legutolsó, 2024 nyári, 283 milliárd forintról szóló közlésükhöz képest gyakorlatilag eltűnt a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) vagyona, 2024. december 31-én ugyanis csak 13 milliárd forint volt meg belőle – írja a HVG.

Az alapítvány induló vagyona 266 milliárd forint, az MNB-től kapott közpénz volt, ebből évi 1-2 milliárdot áldoztak eredeti céljukra, a pénzügyi kultúra építésére, a többit befektették. Ezeket a befektetéseket értékelte le 270 milliárd forinttal az a szakértői csapat, amit a Matolcsy Györgyöt követő új jegybankelnök, Varga Mihály vagyonmenedzseri stábja kért fel a 2024 végi állapot tisztázására. 244 milliárd forint eltűnését a 2023-as helyzet korrekciója okozta, a többi a 2024-es csökkenés. Az alapítvány vagyonkezelő vállalata, az Optima Zrt. délután megjelenő mérlege hasonló értékzuhanást mutat.

A jótékonykodást az idén forráshiány miatt nem folytató alapítvány tavaly még 436,7 millió forintot költött támogatásokra és 106,5 milliót juttatott a vezető tisztségviselőinek. A három legnagyobb támogatást a Nemzetközi Oktatási Alapítvány (87,3 millió forint), az Ökomenikus Segélyszervezet Alapítvány (65 millió) és a Szövetkezeti Kutatóintézet (57 millió) kapta.

A jó hír az, hogy a PADME iszonyatos méretűre dagadt kötelezettségeiből mára 103 milliárdnyit lefaragtak – mondta a HVG-nek az új vagyonmenedzser, Hegedüs István. A lapnak azt mondta: „A PADME kasszájában mindössze 9 millió forint volt márciusban, amikor átvettük, miközben százmilliós volt a havi rezsije, amit 80-90 százalékkal csökkentettünk. 50 millió volt csak az Úri utca 72. alatti 1500 négyzetméteres, teljesen feleslegesen bérelt ingatlan havi költsége.”

