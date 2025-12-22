Tala Lujza lett a Blaha Lujza téri randipont hivatalos neve

Magabiztos első helyen végzett a térre és a találkozásra egyszerre utaló, remek szójátékba font Tala Lujza – írja a Budapest.hu. December eleje óta lehetett szavazni az ezernél is több beküldött névötletből kiválasztott 15 döntősre. A szavazás végül december 19-én éjfélkor ért véget.

Fotó: 444

Az oszlop egy híres múlt századi órát hivatott szimbolizálni, ami a Nemzeti Színház 1965-ös lebontásáig állt a téren, az új „randevú-óra” azonban az időt már nem mutatja. Tizenötmillió forintból valósult meg a fővárosi közösségi költségvetés keretei között, és még október elején adták át. Az átadás után helyszínen, majd Benedek Kata művészettörténésszel, a Trash of Köztér alapító szerkesztőjével beszélgetve próbáltuk megfejteni, mit akar jelenteni az oszlop, amit ide kattintva tudtok elolvasni.

A most bejelentett Tala Lujza névre 500-an szavaztak, amivel olyan neveket utasított maga mögé, mint például: