Trump különmegbízottja számára hatalmas megtiszteltetés, hogy Grönland Amerikához csatolásának ügyéért dolgozhat

Alighogy kinevezték, felháborodást keltett megnyilatkozásaival Grönlandon és Dániában Jeff Landry, Donald Trump különmegbízottja. A louisianai republikánus kormányzó arról posztolt: hatalmas megtiszteltetés számára, hogy Grönland Egyesült Államokhoz csatolásának ügyéért dolgozhat”.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Koppenhága magyarázatot kért, a Dán Királyság alá tartozó Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen pedig kijelentette, a sziget közel hatvanezer lakójának kell döntenie a jövőjéről, és az ország integritását tiszteletben kell tartani. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, az EU „teljes mértékben szolidáris Dániával és Grönland népével”.

Donald Trump januári visszatérésével nyíltan kifejezte igényét a szigetre, ami stratégiai szempontból fontos helyen van. Az amerikai elnök a hadsereg bevetésének ötletét sem utasította vissza. Decemberben a dán hírszerzés először minősítette potenciális biztonsági kockázatnak az Egyesült Államokat.

Fotó: EMIL STACH/AFP

Trump vasárnap jelentette be az új különbmegbízottat. „Jeff pontosan érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland a nemzetbiztonságunk szempontjából, és elő fogja mozdítani országunk érdekeit szövetségeseink – sőt az egész világ – biztonsága, védelme és fennmaradása érdekében.” (BBC)