Trump vámjai miatt 14 százalékkal esett vissza a német autóexport az Egyesült Államokba

Az Egyesült Államokba irányuló német autóexport 2025 első három negyedévében csaknem 14 százalékkal zuhant – derül ki a Reuters által megismert tanulmányból.

A német iparon belül ez az ágazat jött ki a legrosszabbul Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborújából.

A Washington és Brüsszel közötti megállapodás értelmében az Egyesült Államok augusztus 1-jétől 15 százalékoos alapvámot vetett ki az Európából érkező autókra. Ez lényegesen alacsonyabb a Trump által eredetileg tervezett 25 százalékos vámnál.

A német mérnöki vállalatok szintén megszenvedték az új rendszert: a tanulmány szerint az ágazat amerikai exportja 2025 első kilenc hónapjában 9,5 százalékkal csökkent. A vegyipar exportja szintén visszaesett, szintén 9,5 százalékkal, bár a jelentés szerint ez nem kizárólag a vámoknak köszönhető.

„Mivel jelenleg abból kell kiindulni, hogy az amerikai importvámok belátható időn belül nem térnek vissza a Trump-kormányzat előtti szintekre, a német export számottevő fellendülése az Egyesült Államokba nem várható”

– mondta Samina Sultan, a tanulmány szerzője. Összességében a német export az Egyesült Államokba éves összevetésben 7,8 százalékkal esett vissza a vizsgált három negyedévben, szemben a 2016 és 2024 közötti hasonló időszakok közel 5 százalékos átlagos növekedésével.