Újabb 130 elrabolt iskolás menekült meg a fogvatartóitól a nigériai tömeges gyerekrablás után

A nigériai hatóságok közölték, hogy sikerült kiszabadítaniuk azt a további 130 iskolás gyermeket, akiket egy katolikus bentlakásos iskolából raboltak el az ország középső részén fekvő Nigerben – írja a BBC. Nigéria szövetségi kormánya a legutóbbi szabadon bocsátást „a győzelem és a megkönnyebbülés pillanatának” nevezte, az ország egyik legsúlyosabb tömeges emberrablása után.

Fotó: IFEANYI IMMANUEL BAKWENYE/AFP

November 21-én több mint 300 gyermeket és iskolai dolgozót raboltak el a papirii St. Mary’s Katolikus Iskolából. Pár nappal később ötven gyerek megszökött a fogvatartóitól, a hónap elején pedig körülbelül 100 gyereket szabadon engedtek az emberrablók. A hatóságok közleményben erősítették meg „a fennmaradó 130 gyerek és alkalmazott kiszabadítását”, hozzátéve, hogy „egyetlen diák sem maradt fogságban”. A diákok várhatóan hétfőn érkeznek meg Niger állam fővárosába, Minnába.

Korábban több államban is arra utasították az iskolákat, hogy zárjanak be, miután Niger államban és Kebbi államban is emberrablás történt november végén – utóbbi esetben 25 fiatalkorú lányt vittek el egy bentlakásos iskolából. Pár nappal később pedig 14 fiatal gazdát hurcoltak el a többségében muszlimok lakta Borno államban. Közülük egy nőt a rendőrségnek sikerült kiszabadítania. Egyelőre nem világos, kik állnak az emberrablások mögött – a legtöbb elemző szerint bűnbandák hajtják végre őket váltságdíj reményében.

Bola Ahmed Tinubu nigériai elnök december 9-én kijelentette, hogy kormánya továbbra is együttműködik Nigerrel és más államokkal „iskoláink védelmének megerősítése érdekében, valamint azért, hogy a tanulási környezet biztonságosabb és alkalmasabb legyen a fiatalok számára”.