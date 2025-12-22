Üldözőbe vett egy újabb venezuelai olajszállítót az amerikai parti őrség

Az amerikai parti őrség vasárnap közölte, hogy Venezuela partjainál, a nemzetközi vizeken nyomon követnek egy újabb olajszállító tartályhajót – írja a Guardian. Ez a hétvégén már a második ilyen akció volt, az elmúlt héten pedig a harmadik.

A lap forrásai által a Karib-tengeren zajló „üldözésként” jellemzett művelet egy nappal azután történt, hogy az amerikai hatóságok lefoglaltak egy másik hajót Venezuela partjainál. Az amerikaiak állítása szerint szombat késő este közelítették meg a hajót, ám az nem engedte magát átvizsgálni, és továbbhaladt.

Az akció egy „szankcionált, úgynevezett sötét flottához tartozó hajót” érintett, ami az amerikaiak szerint Venezuela illegális hálózatának része. Egy tisztviselő állítása szerint a Bella 1 nevű hajó hamis felségjelzés alatt közlekedett, és bírósági végzés volt érvényben ellene. A tanker 2024 óta áll amerikai szankciók alatt, állítólagos iráni és Hezbollah-kapcsolatai miatt.

Olajszállítók Venezuela partjainál Fotó: ALEJANDRO PAREDES/AFP

Donald Trump amerikai elnök néhány nappal korábban bejelentette a „teljes és átfogó blokádot” minden Venezuelába tartó vagy onnan induló, szankcionált olajszállító tanker ellen. Indoklása szerint Venezuela olajat, földterületeket és más vagyonelemeket lopott el az Egyesült Államoktól, és a bevételeket Nicolás Maduro elnök rendszere kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem és más bűncselekmények finanszírozására használja. Az amerikai hadsereg már 100 embert megölt, akik a hírszerzés szerint kábítószert vittek a hajóikon az USA felé.

Az első tartályhajó lefoglalása után a venezuelai kormány közleményben „nyílt lopásnak” nevezte az amerikai lépést, és azt „nemzetközi kalózkodásként” jellemezte. Trump péntek reggel az NBC Newsnak adott telefonos interjújában úgy fogalmazott: a Maduro-rezsimmel szembeni háború lehetőségét továbbra sem zárja ki.