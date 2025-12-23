444 kalendárium #23: Körberiportoztuk az országot, hogy bemutassuk, hogyan bolydul fel a közélet

444
  • December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.
  • Köszönjük előfizetőinknek, hogy lehetővé teszik ennek a munkának az elvégzését.
  • Ha fontosnak tartod, hogy folytassuk ezt a munkát, akkor kérjük, hogy legyél a 444 előfizetője!

Mozgalmas volt az idei év politikai szempontból - szó szerint. A közélet 2025-ben egyáltalán nem csak az interneten zajlott, politikai aktivitással teltek meg a terek mindenfelé. Magyar Péter országjárásairól számos riportot közöltünk:

Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444
Forrás
Fotó: Bankó Gábor/444

Ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy a közelgő választás előtt ne csak közvetlenül a politikai eseményeket mutassuk meg, hanem azt is, hogy milyen a közéleti hangulat egyes meghatározó választókörzetekben.

Molnár Kristóf közölt például riportot arról,

Fotó: Bankó Gábor/444
  • hogy mit gondolnak az emberek az ellenzékről és kormányról az ország egyik legfideszesebb régiójában, a Csereháton, ami egyben a legnagyobb összefüggő terület, ami Magyar Péter legutóbbi országjárásából kimaradt,
Fotó: Bankó Gábor/444
  • hogy mit jelez az orosházai hangulat, ahol eddig minden választáson az nyert, aki országosan is megnyerte a választásokat (az derült ki, a Fidesz magára hagyta Dél-Békést, de a falvakon még bukhatja a győzelmet a Tisza),
Fotó: Bankó Gábor/444
Fotó: Bankó Gábor/444

2025 volt az év, amikor Gyurcsány Ferenc visszavonult, de utolsó országjárását, amikor a volt miniszterelnök még nagyon erőseket mondott, Molnár Kristóf így is megörökítette riportjában. Arról pedig, hogy abban a műfajban, amiben a Mi Hazánk hagyományosan erős, vagyis a majálisozásban hogyan teljesítettek idén, Bódog Bálint számolt be (Toroczkai a Mi Hazánk-majálison: Senkivel nem paktálunk le).

Rendszeres helyszíni riportokat előfizetőinknek köszönhetően tudunk készíteni. Ha fontosnak tartod ezt a munkát, akkor kérjük, hogy fizess elő a 444-re!

444 helyszíni riport riport 444 kalendárium
