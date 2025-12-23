444 kalendárium #23: Körberiportoztuk az országot, hogy bemutassuk, hogyan bolydul fel a közélet

Mozgalmas volt az idei év politikai szempontból - szó szerint. A közélet 2025-ben egyáltalán nem csak az interneten zajlott, politikai aktivitással teltek meg a terek mindenfelé. Magyar Péter országjárásairól számos riportot közöltünk:
Ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy a közelgő választás előtt ne csak közvetlenül a politikai eseményeket mutassuk meg, hanem azt is, hogy milyen a közéleti hangulat egyes meghatározó választókörzetekben.
Molnár Kristóf közölt például riportot arról,
2025 volt az év, amikor Gyurcsány Ferenc visszavonult, de utolsó országjárását, amikor a volt miniszterelnök még nagyon erőseket mondott, Molnár Kristóf így is megörökítette riportjában. Arról pedig, hogy abban a műfajban, amiben a Mi Hazánk hagyományosan erős, vagyis a majálisozásban hogyan teljesítettek idén, Bódog Bálint számolt be (Toroczkai a Mi Hazánk-majálison: Senkivel nem paktálunk le).
Magyar Péter az országjárásának hódmezővásárhelyi állomásán elmondta, hogyan győzhetik le a Fideszt, olyat tett Márki-Zayjal, amit másik politikussal nem szokott, és elmondta nekünk, hiba volt-e kimaradni a tettrekészek koalíciójából.
Végiggyalogoltunk egy napot a Budapestről Nagyváradra tartó menettel. Kisújszállás és Kertészsziget között kiderült, hogy a Tisza már Magyarország egyik legreménytelenebb szegletében is erős, és hogy jobb a szabad levegőn jobb sétálni, mint egy sportcsarnokban hőbörögni.
Magyar Péter két napot Erdélyben töltött, ott volt az első tiszás táborban. A rendezvény inkább szólt a Tisza Szigetekről, mint róla, és a szigeteseknek is fontosabb volt a közvetlen közösségük, mint a pártelnök. Régi Fidesz, sztorik Szigetekből, Magyar Péter és a permanens live. Riport.
A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van.
Újra végigjártuk azt a néhány zalai települést, ahová tavaly kísértük el Magyar Pétert az országjárása egy napján. Arra voltunk kíváncsiak, változtak-e azóta az erőviszonyok, és ha igen, ebben milyen szerepe van az akkori turnénak. Kiderült, hogy a tiszások nem nagyon merik vállalni politikai szimpátiájukat, a billegőket pedig elbizonytalanította a fideszes kommunikáció. A tiszások ennek ellenére hisznek a győzelemben.
Az ország egyik legfideszesebb régiójában kiderült, hogy Magyar Pétert mindenki ismeri, de a legtöbb ember utálja. Bár sokan mélyszegénységben élnek, a többség úgy érzi, hogy sokat köszönhet Orbán Viktornak. Az ország legfideszesebb településén viszont így is találtunk egy Tisza-szimpatizánst.
Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.
A választókerületben 2014-ben és 2018-ban is szorosan nyert a fideszes jelölt, de jövőre még kiélezettebb verseny várható. A kormánnyal szembeni elégedetlenség a választást eldöntő falvakban is megjelent. Nehéz megjósolni, hogy ez elegendő lesz-e az ellenzéki győzelemhez.
Gyurcsány Ferenc lakókocsival járja az országot. Bár a legelején még előre meghirdették a programjait, másfél hete már nem tesznek így. Nem csoda, hogy a DK elnöke az országjáráson alig találkozik választókkal. Ez viszont szerinte nem probléma, ugyanis a közösségi médiáé a jövő. Egy napot töltöttünk vele, hogy megértsük, miért is járja akkor az országot.
Jóval többen voltak, mint tavaly, és meghirdették, hogy nem fognak össze semmilyen párttal. A pártelnök szerint az EU-s pénzeket haza kell hozni, de nem úgy, hogy megfelelünk az EU elvárásainak.