58 vizsgált karácsonyi fényfüzérből 56 áramütés-veszélyes

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Kül- és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma: az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek.

A közlemény szerint a kifogásolt termékek esetében jellemzően nem csak egy hiba fordult elő. A feltárt hiányosságok között szerepelt, hogy:

  • A díszvilágítási füzérek vezetékezése szabadon megérinthető, szigetelés nélküli, a csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket tartalmazott;
  • A csatlakozódugót olyan kisméretűre gyártották, hogy annak bedugaszolásakor a műveletet végző személy keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhetett;
  • Az alkalmazott vezetékek érkeresztmetszete nem érte el a szabványban előírtat;
  • A díszvilágítási füzérek vezetékezésére csupán alapszigeteléssel rendelkező vezetékeket alkalmaztak;
  • A hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimális feltételként előírt 1,5 m-es vezetékhosszt;
  • A termék a vezetékek sérülését előidéző, éles szélekkel rendelkezett;
  • Nem adták meg az egymással összekapcsolható füzérek legnagyobb számát;
  • A víz behatolása ellen nem védett terméket kültéri használatra ajánlották;
  • A fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felelt meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak;
  • A magyar nyelvű használati utasítás hiánya.

A felsorolt hiányosságok miatt a felhasználót áramütés és/vagy égési sérülés érheti, így súlyos kockázatot jelentenek. A vizsgált 56 féle nem megfelelő termékfajta további forgalmazásának megtiltását az illetékes kormányhivatalok rendelik el.

A katasztrófavédelem a napokban egy égetős szeánsszal demonstrálta, milyen problémákhoz vezethet karácsonykor egy ott felejtett gyertya, vagy egy veszélyes égősor, érdemes megnézni ezeket a képeket, mielőtt felelőtlenkedésre adnánk a fejünket az ünnepek alatt:

belföld áramütés lakástűz Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság karácsony villamossági termék gyertya karácsonyi dekoráció