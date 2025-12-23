58 vizsgált karácsonyi fényfüzérből 56 áramütés-veszélyes

Kül- és beltéri díszvilágítási füzéreket, valamint karácsonyi dekorációs villamossági termékeket vizsgált a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akkreditált laboratóriuma: az 58 különböző féle termékből 56 bizonyult veszélyesnek.

A közlemény szerint a kifogásolt termékek esetében jellemzően nem csak egy hiba fordult elő. A feltárt hiányosságok között szerepelt, hogy:

A díszvilágítási füzérek vezetékezése szabadon megérinthető, szigetelés nélküli, a csatlakoztatás után feszültség alatt lévő elektromos vezetékrészeket tartalmazott;

A csatlakozódugót olyan kisméretűre gyártották, hogy annak bedugaszolásakor a műveletet végző személy keze feszültség alatt álló részekkel érintkezhetett;

Az alkalmazott vezetékek érkeresztmetszete nem érte el a szabványban előírtat;

A díszvilágítási füzérek vezetékezésére csupán alapszigeteléssel rendelkező vezetékeket alkalmaztak;

A hálózati tápvezeték hossza nem érte el a minimális feltételként előírt 1,5 m-es vezetékhosszt;

A termék a vezetékek sérülését előidéző, éles szélekkel rendelkezett;

Nem adták meg az egymással összekapcsolható füzérek legnagyobb számát;

A víz behatolása ellen nem védett terméket kültéri használatra ajánlották;

A fényforrásokhoz forrasztott vezetékek szigetelése nem felelt meg az előírt szigetelési tulajdonságoknak;

A magyar nyelvű használati utasítás hiánya.

A felsorolt hiányosságok miatt a felhasználót áramütés és/vagy égési sérülés érheti, így súlyos kockázatot jelentenek. A vizsgált 56 féle nem megfelelő termékfajta további forgalmazásának megtiltását az illetékes kormányhivatalok rendelik el.

