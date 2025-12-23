A Telegram vezetője mindenkinek kifizeti a lombikprogram költségeit, aki az ő spermáját használja hozzá

2024 nyarán vonzó nők kezdtek megjelenni egy dél-moszkvai meddőségi klinikán egy szokatlan marketingkampány hatására: ingyenes sperma - írja hosszú anyagában a WSJ.

A sperma Pavel Durovtól származott, a Telegram üzenetküldő alkalmazás milliárdos alapítójától. (A csodabogár Durovról itt írtunk bővebben.) Konferenciákon, közösségi médiában és hírportálokon a klinika úgy reklámozta be techgurut, mint akinek „magas a genetikai kompatibilitása”, és azt is hangsúlyozták, hogy a 37 év alatti nők számára ő állja a lombikprogram (IVF) költségeit, ha az ő „nagy keresletű” spermáját választják.

Az AltraVita klinika honlapján máig látható egy banner, amely Durov „biológiai anyagát” reklámozza fotója és a Telegram logója mellett. „Az érkező páciensek mind nagyon jól néztek ki, jól képzettek és kifejezetten egészségesek voltak” – mondta a klinika egyik volt orvosa, aki több jelentkezőt is megvizsgált. Hozzátette: a résztvevőknek hajadonnak kellett lenniük a jogi bonyodalmak elkerülése érdekében.

Pavel Durov Fotó: STEVE JENNINGS/AFP

Durov spermabankos akciója annak az „utódlási programnak” a része, amelyről a most 41 éves, Dubajban élő Durov egy nyilvános Telegram-bejegyzésben azt írta: legalább 100 biológiai gyermeke született már, legalább 12 országban, nem számítva azt a hat másik gyereket, akiket három különböző nő szült neki.

A Telegram-vezér állítása szerint valamikor 2010 körül kezdett spermát adományozni. Először egy barátjának segített, aki gyereket szeretett volna, később pedig anonim módon adományozott, hogy enyhítse a „magas minőségű donoranyag” hiányát. Bár évekkel ezelőtt abbahagyta az adományozást, fagyasztott spermamintája továbbra is elérhető maradt egy moszkvai termékenységi klinikán – írta.

Pavel Durov a gyerekeiről Fotó: Pavel Durov/Telegram

A múlt nyáron Durov egy francia magazinnak adott interjúban új ösztönzőt dobott be, amikor bejelentette, hogy biológiai gyermekei egyenlő arányban részesülnek majd az örökségéből. A Forbes becslése szerint Durov vagyona 17 milliárd dollár lehet, ennek nagy része a Telegramból származik, amelyet elmondása szerint egy nonprofit alapítványnak kíván hátrahagyni. Emellett meghatározatlan mennyiségű bitcoinnal is rendelkezik, amelyet állítása szerint 2013-ban vásárolt. A bejelentés után üzenetek áradata érkezett hozzá olyanoktól, akik azt állították, hogy az ő gyermekei – mondta Durov. „Amennyiben igazolni tudják, hogy közös a DNS-ünk, akkor egyszer, talán 30 év múlva, jogosultak lesznek a vagyonom egy részére a halálom után” – mondta Durov októberben e podcastben. Azt is elmondta, hogy tervezi a saját DNS-ének nyílt forrásúvá tételét, hogy biológiai gyermekei megtalálhassák egymást.

Durov a spermadonációs akcióját kísérletnek tartja az egészséges sperma hiányának enyhítésére, valamint más férfiakat ösztönzésére. Eleinte szkeptikus volt a spermadonációval kapcsolatban, ám egy magánklinika vezetője meggyőzte meg arról, hogy ez állampolgári kötelessége, egyrészt jó genetikai adottságai, másrészt a csökkenő spermiumszám és a felfelé ívelő trendet mutató férfimeddőség miatt.