A Telegram vezetője mindenkinek kifizeti a lombikprogram költségeit, aki az ő spermáját használja hozzá

2024 nyarán vonzó nők kezdtek megjelenni egy dél-moszkvai meddőségi klinikán egy szokatlan marketingkampány hatására: ingyenes sperma - írja hosszú anyagában a WSJ.
A sperma Pavel Durovtól származott, a Telegram üzenetküldő alkalmazás milliárdos alapítójától. (A csodabogár Durovról itt írtunk bővebben.) Konferenciákon, közösségi médiában és hírportálokon a klinika úgy reklámozta be techgurut, mint akinek „magas a genetikai kompatibilitása”, és azt is hangsúlyozták, hogy a 37 év alatti nők számára ő állja a lombikprogram (IVF) költségeit, ha az ő „nagy keresletű” spermáját választják.
Az AltraVita klinika honlapján máig látható egy banner, amely Durov „biológiai anyagát” reklámozza fotója és a Telegram logója mellett. „Az érkező páciensek mind nagyon jól néztek ki, jól képzettek és kifejezetten egészségesek voltak” – mondta a klinika egyik volt orvosa, aki több jelentkezőt is megvizsgált. Hozzátette: a résztvevőknek hajadonnak kellett lenniük a jogi bonyodalmak elkerülése érdekében.
Durov spermabankos akciója annak az „utódlási programnak” a része, amelyről a most 41 éves, Dubajban élő Durov egy nyilvános Telegram-bejegyzésben azt írta: legalább 100 biológiai gyermeke született már, legalább 12 országban, nem számítva azt a hat másik gyereket, akiket három különböző nő szült neki.
A Telegram-vezér állítása szerint valamikor 2010 körül kezdett spermát adományozni. Először egy barátjának segített, aki gyereket szeretett volna, később pedig anonim módon adományozott, hogy enyhítse a „magas minőségű donoranyag” hiányát. Bár évekkel ezelőtt abbahagyta az adományozást, fagyasztott spermamintája továbbra is elérhető maradt egy moszkvai termékenységi klinikán – írta.
A múlt nyáron Durov egy francia magazinnak adott interjúban új ösztönzőt dobott be, amikor bejelentette, hogybiológiai gyermekei egyenlő arányban részesülnek majd az örökségéből.A Forbes becslése szerint Durov vagyona 17 milliárd dollár lehet, ennek nagy része a Telegramból származik, amelyet elmondása szerint egy nonprofit alapítványnak kíván hátrahagyni. Emellett meghatározatlan mennyiségű bitcoinnal is rendelkezik, amelyet állítása szerint 2013-ban vásárolt. A bejelentés után üzenetek áradata érkezett hozzá olyanoktól, akik azt állították, hogy az ő gyermekei – mondta Durov. „Amennyiben igazolni tudják, hogy közös a DNS-ünk, akkor egyszer, talán 30 év múlva, jogosultak lesznek a vagyonom egy részére a halálom után” – mondta Durov októberben e podcastben. Azt is elmondta, hogy tervezi a saját DNS-ének nyílt forrásúvá tételét, hogy biológiai gyermekei megtalálhassák egymást.
Durov a spermadonációs akcióját kísérletnek tartja az egészséges sperma hiányának enyhítésére, valamint más férfiakat ösztönzésére. Eleinte szkeptikus volt a spermadonációval kapcsolatban, ám egy magánklinika vezetője meggyőzte meg arról, hogy ez állampolgári kötelessége, egyrészt jó genetikai adottságai, másrészt a csökkenő spermiumszám és a felfelé ívelő trendet mutató férfimeddőség miatt.
