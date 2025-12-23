Amikor egy üzlet beindul: Mészáros Lőrinc tovább terjeszkedik a bababoltpiacon

Sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. a szlovén ALFI Magántőkealappal és a többi kis tulajdonossal, amelynek értelmében Szlovénia, Horvátország és Észak-Macedónia piacvezető baba-mama és gyermek bolthálózata, a Baby Center a 100%-os tulajdonába kerül az Alfi Kids d.o.o-n keresztül. - írja közleményében a Mészáros Csoport.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A gyermek- és babatermékekre specializálódott Baby Center csoport kis- és nagykereskedelmi üzletágakból épül fel. Bolthálózata összesen 90 üzletet foglal magába, Szlovéniában 52, Horvátországban 36 és Észak-Macedóniában 2 üzlet található, de egyre nagyobb szeletet hasít ki magának az online értékesítés is. Alkalmazottainak száma több mint 700 fő.

A tranzakcióval a tavaly megszerezett Brendon mellett újabb bababolt-láncot vásárolt meg a leggazdagabb magyar.