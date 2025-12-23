Az USA-ban jóváhagyták a fogyókúrás „csodaszer” tablettás változatát

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) jóváhagyta a Wegovy nevű fogyókúrás gyógyszer tablettás változatát a gyógyszeripari óriás Novo Nordisk szerint.

Ez az első ilyen típusú tabletta, amely hatósági jóváhagyást kapott, és ezzel új korszakot nyithat a fogyókúrás gyógyszerek történetében.

A Wegovy dán gyártója, a Novo Nordisk szerint a naponta egyszer szedhető tabletta „kényelmes alternatívája” a heti használatra szánt injekciós készítménynek, és ugyanolyan fogyást eredményez. A jóváhagyás azt követően történt, hogy a Wegovy-t az FDA kifejezetten fogyókúrás célra engedélyezte.

A Wegovy tabletta a Novo Nordisk klinikai vizsgálatai során átlagosan 16,6%-os súlycsökkenést eredményezett – közölte a cég hétfőn. A mintegy 1300 résztvevő egyharmada 20% vagy annál nagyobb súlycsökkenést tapasztalt ugyanebben a vizsgálatban. A tabletta várhatóan 2026 január elején kerül forgalomba az Egyesült Államokban.

A Novo megelőzte a nagy vetélytárs Lillyt, amikor piacra dobta a Wegovy injekciós változatát, de nehezen tudta kielégíteni a keresletet. A Lilly ezután előrelépett a Zepbound injekcióval, amely idén nagyrészt megelőzte a Wegovy-t az Egyesült Államokban kiadott heti receptek számában. A Novo már forgalmazza a Rybelsust, egy 2-es típusú cukorbetegségre szánt, orálisan alkalmazható szemaglutidot.

A Roche, az AstraZeneca, valamint az amerikai Viking Therapeutics és a Structure is beszállt a versenybe, és tesztelik a szájon át szedhető súlycsökkentő gyógyszereik hatékonyságát.

A Qubit utánajárt tavasszal, hogyan lettek sztárgyógyszerek a szemaglutidok, és összegyűjtötték, mennyi más területen lehet még használni ezeket a szereket. A GLP–1 típusú hormont utánzó szemaglutidokat ugyanis nemcsak fogyasztószerként emlegetik, hanem ún. antifogyasztó-szerként is, mivel lényegében a fogyasztásról (a dohányzásról, az alkoholról vagy akár a vásárlásról) segítenek leszokni. Mindez bővebben és videóban is fogyasztható.

Az injekcióktól való félelem mellett a másik probléma ezekkel a szerekkel, hogy nagyon drágák és folyamatosan kell szedni őket. Elemzők és befektetők arra számítanak, hogy az orális fogyókúrás gyógyszerek ára megegyezik majd az injekciós változatok árával, eltérve a szokásos gyakorlattól, miszerint az új gyógyszerekért többet kell fizetni. A Novo nem hozta nyilvánosságra a tabletta amerikai listaárát. Az injekciós gyógyszerek amerikai listaára havonta körülbelül 1000 dollár vagy annál több. (BBC, Reuters)