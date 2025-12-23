Digitális Alakreform: Rubint Réka és Szentkirályi Alexandra életmódváltó programot jelentett be

Már csak egyet kell aludni és kezdődik a karácsonyi lakomázás, szaloncukor, bejgli, halászlé, töltött káposzta, napokon keresztül csak eszünk és eszünk (ki több, ki kevesebb önkontrollal), hogy aztán a kanapén kajakómában henteregve fogadkozzunk, hogy januártól jön az új év, új élet, heti minimum három sportolás. Most pedig mindehhez segítő kezet is kaphatnak az arra vágyók!

Rubint Réka Magyar Érdem Ezüstkeresztes celeb-fitneszedző, DPK-alapító, és Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője ugyanis közös, karácsonyi képpel jelentette be, hogy „A Női Digitális Polgári Kör és a Fitt Magyarországért DPK szervezésében Rubint Réka vezetésével egy intenzív, négyhetes életmódváltó program indul. Ennek keretében 3-3 elszánt hölgy szakértő segítségével kezdheti az évet!”

A Schobert család egyébként nagy DPK-s, ifjabb Schobert Norbert a Bajtársak DPK egyik oszlopos tagja, a Fitt Magyarországért DPK-t pedig a szülei alapították. (via 24.hu)