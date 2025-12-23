Egy titokzatos nő 62 millió forintot nyert a Magyar Falu Programon egy kisboltra, három sor tégla készült el belőle

Egy titokzatos Tóth Istvánné majdnem 62 millió forintot nyert a Magyar Falu Programon, hogy kisboltot nyisson a Velem nevű településen, számolt be Tompos Márton a Momentum országgyűlési képviselője a Facebook-oldalán.

A kisbolt nem készült el, mindössze három sornyi tégla szomorkodik a kijelölt helyen. Tompos megkereste a jelenlegi és előző polgármestert is. A jelenlegi polgármester, Szabó Zoltán elmondta, hogy a boltból nem lesz semmi, az építési területről már levonultak a kivitelezők, a raklapon levő téglákat is elvitték. A település előző vezetője sem tudott semmi a „beruházásról”, pedig állítása szerint nyomoztak, hogy ki is lehet az a Tóth Istvánné.

December elején KözpénzRadar néven indított új applikációt a Momentum, aminek segítségével mostantól bárki segíthet ellenőrizni azt a több ezer kisboltot, amik az elmúlt években támogatást kaptak a Magyar Falu Programból. Mivel a párt szerint nem mindenki használta fel azt rendeltetésszerűen ezeket a támogatásokat, és sok lett a túlárazott bolt, felszámolt cég, és az épületek helyén üres telkek, ezért most bárki részt vehet ezeknek a vállalkozásoknak az ellenőrzésében.