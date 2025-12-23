Egy új Epstein-dokumentum szerint Trump nyolcszor utazott a szexuális bűnöző magángépén

Ott kandikál ki Epstein fiókjából Trump feje

Az Igazságügyi Minisztérium újabb aktákat tett közzé a szexuális bűnöző Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatban, több ezer dokumentumot, amelyek között e-mailek, tippek és feljegyzések is szerepeltek Epstein manhattani börtönben bekövetkezett haláláról. A dokumentumok több száz utalást tartalmaznak Trump elnökre, aki Epstein barátja volt, mielőtt összevesztek – derült ki a New York Times kutatásából. A dokumentumok a pénteken megkezdődött lassú kiszivárogtatás legújabb részei, pénteken járt ugyanis a kongresszus által szabott határidő a nyomozással kapcsolatos összes irat nyilvánosságra hozatalára.

Az újabb Epstein-dokumentumok egyike egy e-mail, amelyben az áll, hogy „Donald Trump sokkal többször utazott Epstein magánrepülőgépén, mint amennyit korábban jelentettek (vagy amennyit mi tudtunk)”. A levelet 2020. január 7-én küldték, és egy e-mail lánc része, amelynek tárgya: „RE: Epstein repülési nyilvántartásai”. A feladó és a címzett neveit eltávolították, de az e-mail alján szerepel a manhattani államügyész mint pozíció.

Az üzenet szerint Trump

„1993 és 1996 között legalább nyolc repülésen szerepel utasként, köztük legalább négyen, amelyeken Maxwell is jelen volt. A jegyek szerint többek között Marla Maples-szel, lányával Tiffanyval és fiával Erickel utazott különböző időpontokban.”

„Egy 1993-as repülésen ő és Epstein az egyetlen két utas; egy másik repülésen a három utas Epstein, Trump és egy akkor 20 éves személy”.

„Két másik repülésen két utas nő volt, akik lehetséges tanúk lehetnek a Maxwell-ügyben.”

2022-ben Ghislaine Maxwellt 20 év börtönbüntetésre ítélték, többek között kiskorúak illegális szexuális cselekményekre és szexuális emberkereskedelemre csábításának bűntettéért.

Egy már korábban nyilvánosságra hozott fotó Trumpról és Epsteinről Fotó: HANDOUT/AFP

A fájlok közzétételét régóta várták azok, akik úgy vélték, hogy azok fényt deríthetnek Epstein tevékenységére és kapcsolataira különféle hatalmasságokkal. Néhány áldozat és képviselőik kritizálták a pénteken közzétett anyagot, mert szerintük túlzottan cenzúrázott és kevés új információt tartalmaz.

Trump szerint az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalával olyanoknak is sérülhet a jó hírneve, akik csupán „ártatlanul találkoztak” Epsteinnel – és most már Bill Clintonnal is mélyen együttérez, mert elődje is ugyanígy járt. Trump persze biztos benne, hogy az üggyel csak a republikánusok óriási sikereiről akarják elvonni a figyelmet. (NYT, BBC)