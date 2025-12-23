Elítélték azt a két férfit, akik az Egyesült Királyság legnagyobb zsidók elleni merényletét tervezték

Bűnösnek találta egy brit bíróság azt a két férfit, akik azt tervezték, hogy „a lehető legtöbb zsidó embert ölnek meg”. A nyomozók szerint, ha a terrorcselekményt nem sikerült volna időben meghiúsítani, ez lett volna az Egyesült Királyság történetének legsúlyosabb terrortámadása.

A 38 éves Walid Saadaouit és az 52 éves Amar Husseint iszlamista szélsőségesek 2023. december 13. és 2024 május 9. között készítettek elő terrorcselekményt. A bíróság szerint a két férfi „zsigeri ellenszenvet” táplált a zsidókkal szemben, és Manchesterben egy válogatás nélküli, portyázó jellegű támadást terveztek.

A páros megszervezte AK–47-es félautomata gépkarabélyok megvásárlását és leszállítását, felderítést végzett, valamint célpontokat azonosított. A fegyvereket azonban egy fedett rendőrségi operátor szállította volna a megrendelőknek.

Fotó: YOUSUF SARFARAZ/NurPhoto via AFP

Az operátor dzsihadista közösségimédia-hálózatokba épült be, és sikerült meggyőznie az összeesküvés fő szervezőjét, Saadaouit arról, hogy maga is szélsőséges.

Saadaouit 2024. május 8-án, egy rendőrségi akció során tartóztatták le, amikor megpróbált átvenni két gépkarabélyt, egy félautomata pisztolyt és csaknem 200 lőszert a boltoni Last Drop hotel parkolójában. A fegyverek olyan típusúak voltak, mint amelyeket a 2015-ös párizsi terrortámadások során használtak, amikor mintegy 130 ember meghalt és több százan megsérültek.

Egy harmadik vádlottat, Walid testvérét, a 36 éves Bilel Saadaouit bűnösnek találták abban, hogy nem hozott a hatóságok tudomására terrorcselekményekkel kapcsolatos információkat.

Mindhárom férfi tagadta a vádakat a három hónapon át tartó tárgyalás során.

A Saadaoui fivérek, akik eredetileg Tunéziából származnak, és több éve jogszerűen éltek az Egyesült Királyságban, de még az országba érkezésük előtt hűségesküt tettek az Iszlám Államnak. Hussein – aki szintén hűséget esküdött az Iszlám Államnak – korábban Szaddám Huszein hadseregében szolgált. (Guardian)