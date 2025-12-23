„Nem véletlenül nem verte ezt nagydobra a Fidesz” –szakértők a földtörvény módosításáról

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Akárhogy is forgatjuk a dolgot, nehéz ezt másképp érteni, mint úgy, hogy akkor mostantól ráeresztették a spekulánsokat a földekre, még ha eddig is azt lehetett mondani, hogy a legtöbb termőföldvásárlás spekulációs célzattal történt”

– egy alföldi falugazdász mondta ezt kérdésünkre, hogy jól értelmeztük-e szombati cikkünkben a földtörvény december 24-től hatályos módosítását. Azt, ami szerdától lehetővé teszi, hogy saját célra történő termőföldvásárlásnak számítson az, ha valaki a frissen megvett földet nyomban haszonbérbe adja.

A földtörvénynek és a Fidesz agrárpolitikájának eddig sarokköve volt, hogy a termőföldet meg kell védeni a pénzügyi spekulációtól, ezért csak az lehet földtulajdonos, aki azt meg is műveli. Haszonbérbe pedig csak olyan földeket adhattak a tulajdonosaik, amelyek már a földtörvény 2013-as elfogadása előtt birtokukban voltak. A most villámgyorsan elfogadott és hatályba léptetett módosítás ezt írta felül – állítják a lapunk által megkérdezett névvel vagy név nélkül nyilatkozó agrárszakemberek.