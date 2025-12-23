Folytatódik a Tesla európai mélyrepülése: 34 százalékkal kevesebb autót adott el a vállalat novemberben

Folytatódik a Tesla mélyrepülése, múlt hónapban ismét visszaestek a vállalat elektromos autóinak eladásai Európában. Az európai autóipari érdekképviselet, az ACEA jelentése szerint a Tesla újautó-regisztrációi az Európai Unióban éves összevetésben 34,2 százalékkal estek vissza novemberben. Az EU-t, Nagy-Britanniát és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országait együtt nézve a csökkenés 11,8 százalék volt. A Tesla aiaci részesedése ezzel 2,1 százalékról 1,4 százalékra zsugorodott.

A Tesla eladásai egész Európában csökkentek az elmúlt időszakban, részben amiatt, hogy a fogyasztók egy része elfordult a márkától Elon Musk Trump melletti politikai szerepvállalása miatt – még azelőtt, hogy a két óriáscsecsemőként viselkedő felnőtt látványosan összeveszett volna.

Elon Musk, a SpaceX és a Tesla alapítója, a Twitter új tulajdonosa 2020 márciusában Washingtonban Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A Tesla versenytársai viszont egyre erősödnek, különösen a kínai BYD, amely kifejezetten sikeres novembert zárt. A BYD eladásai az EU-ban, az EFTA-országokban és az Egyesült Királyságban együttesen 221%-kal nőttek: 6 568-ról 21 133 darabra.

Miközben a Tesla küszködik, az elektromosautó-piac összességében növekszik. 2025 első 11 hónapjában az akkumulátoros elektromos autók az EU újautó-piacának 16,9 százalékát tették ki, szemben a viszonylag alacsonynak tekinthető 2024 január–novemberi 13,4 százalékos bázissal. (Guardian)