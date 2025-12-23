Golyóálló mellényes Mikulás tessékeli haza a bevándorlókat az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatalának videójában

Ízléses videóval kívánt boldog karácsonyt az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámhivatala (ICE).

Az ünnepi hangvételű klipet amerikain idő szerint hétfő késő este tették közzé az X-en. A videón egy AI Mikulás golyóálló mellényben, ICE felirattal veri bilincsbe az illegális bevándorlókat, akiket aztán egy repülőgéphez kísér. A Mikulás arra figyelmezteti őket, hogy önként hagyják el az országot, mielőtt felkerülnének a rossz gyerekek listájára.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter hétfő jelentette be, hogy azok a bevándorlók, akik hazatérnek az ünnepekre (értsd: önként elhagyják az országot) kapnak fejenként 3000 dollárt. A kezdeményezés célja az, hogy az illegális bevándorlókat önkéntes távozásra bírják december 31-ig.