Idén télen már 600 ezer segénycsomagot osztott szét az ENSZ a magyarországi rászorulóknak

Fotó: UNHCR/Horváth Balázs

A tél beköszöntével az UNHCR, az ENSZ menekültügyi szervezete növelte a Magyarországon élő és legkiszolgáltatottabb családok támogatását, legyen szó akár menekültekről, akár más rászorulókról. Ennek érdekében a szervezet több mint 600 ezer alapvető szükségleti cikket adományoz a javukra, köztük törülközőket, hálózsákokat, paplanokat és párnákat, termoszokat, családi tisztálkodási csomagokat, valamint női és gyermek higiéniai csomagokat – olvasható a közleményükben.

„Ez a kezdeményezés arra az együttműködésre épül, amelyet az ukrajnai menekültválságra válaszul 2022-ben indítottunk el a partnereinkkel. Azóta az UNHCR és a magyarországi partner szervezetei folyamatosan együttműködnek, hogy menekültvédelmi szolgáltatásokat, egyebek között készpénzes támogatást nyújtsanak a legkiszolgáltatottabbaknak, továbbá alapvető szükségleti cikkekkel, illetve a beilleszkedésüket segítő információval és tanácsadással lássák el a háború elől menekülőket” – nyilatkozta Nicole Epting, az UNHCR regionális vezetője.

A segélycsomagokból részesült öt nagy magyar segélyszervezet: a Magyar Református Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt és a Katolikus Karitász.

A reformátusok a segélycsomagokat rászoruló közösségekhez juttatják el Kárpátalján és Magyarországon.

Az adomány a baptisták esetében a szervezet vészhelyzeti felkészültségének és katasztrófamentési egységeinek az erősítéséhez járul hozzá, valamint azoknak az egészségügyi és szociális szolgálatoknak a munkájához, amelyek a különböző sérülékeny csoportokat támogatnak, így például az ukrajnai menekülteket, az országon belüli belső menekülteket és másokat.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a szegénységben élő magyarországi befogadó közösségek, így idős emberek, nagycsaládok és egyszülős családok javára használja fel a segélycsomagokat, illetve Magyarországon élő ukrajnai menekülteket és Ukrajnában lévő belső menekülteket támogat az adomány révén.

A katolikusoknál a létszükségleti cikkek a szervezet vészhelyzeti és katasztrófamentési felkészültségét, valamint a szervezet egészségügyi segítségnyújtását támogatják mind Magyarországon, mind Ukrajnában.

A Vöröskereszt ugyancsak kiszolgáltatott emberekről fog gondoskodni és nyújt nekik hosszú távú intézményi támogatást, köztük hajléktalanszállásokon és családok átmeneti otthonaiban.

Fotó: UNHCR/Horváth Balázs

Mindezek mellett a szállítmányokból szerte Magyarországon kapott egy sor helyi civil szervezet és segélyszervezet is, köztük

a Dnipro Országos Ukrán Kulturális Egyesület,

a Kárpátok Alapítvány – Magyarország,

a Dévai Fogadó,

a Laurus Alapítvány,

a Litera Egyesület,

az Evangélikus Diakónia,

a She4She,

a Jezsuita Menekültszolgálat,

a Migration Aid,

valamint a Fővárosi Önkormányzat és sokan mások.

Jelenleg mintegy 65 ezer ukrajnai menekült él Magyarországon, az UNHCR adatai szerint a legtöbbjük több mint három éve. Többségük nő, és a menekült háztartások több mint felében él kiskorú gyermek. Sikerült előrelépni a beiskolázás és a munkaerőpiaci hozzáférés terén: az UNHCR legfrissebb, a menekültek társadalmi és gazdasági helyzetét feltérképező felmérése szerint

az ukrajnai menekültek több mint 63 százalékának sikerült állást találnia. Ami pedig az oktatást illeti, mára a 12 és 17 év közötti menekült gyerekek több mint 70 százaléka képes hatékonyan kommunikálni magyarul.

Ezzel együtt változatlanul vannak kihívások: minden harmadik menekült továbbra is nehezen engedheti meg magának még az alapvető szükségleti cikkeket is, amiben több akadályozó tényező is közrejátszik. Az UNHCR a mostani adománya révén is támogatja a menekülteket, hogy újraépítsék az életüket, illetve a szegénységben élőket, a hajléktalanokat, a rászoruló nagycsaládokat, az időseket és a fogyatékkal élőket abban, hogy könnyebben nézzenek szembe a tél kihívásaival.