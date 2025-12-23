Idén télen már 600 ezer segénycsomagot osztott szét az ENSZ a magyarországi rászorulóknak

A tél beköszöntével az UNHCR, az ENSZ menekültügyi szervezete növelte a Magyarországon élő és legkiszolgáltatottabb családok támogatását, legyen szó akár menekültekről, akár más rászorulókról. Ennek érdekében a szervezet több mint 600 ezer alapvető szükségleti cikket adományoz a javukra, köztük törülközőket, hálózsákokat, paplanokat és párnákat, termoszokat, családi tisztálkodási csomagokat, valamint női és gyermek higiéniai csomagokat – olvasható a közleményükben.
„Ez a kezdeményezés arra az együttműködésre épül, amelyet az ukrajnai menekültválságra válaszul 2022-ben indítottunk el a partnereinkkel. Azóta az UNHCR és a magyarországi partner szervezetei folyamatosan együttműködnek, hogy menekültvédelmi szolgáltatásokat, egyebek között készpénzes támogatást nyújtsanak a legkiszolgáltatottabbaknak, továbbá alapvető szükségleti cikkekkel, illetve a beilleszkedésüket segítő információval és tanácsadással lássák el a háború elől menekülőket” – nyilatkozta Nicole Epting, az UNHCR regionális vezetője.
A segélycsomagokból részesült öt nagy magyar segélyszervezet: a Magyar Református Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Vöröskereszt és a Katolikus Karitász.
Mindezek mellett a szállítmányokból szerte Magyarországon kapott egy sor helyi civil szervezet és segélyszervezet is, köztük
Jelenleg mintegy 65 ezer ukrajnai menekült él Magyarországon, az UNHCR adatai szerint a legtöbbjük több mint három éve. Többségük nő, és a menekült háztartások több mint felében él kiskorú gyermek. Sikerült előrelépni a beiskolázás és a munkaerőpiaci hozzáférés terén: az UNHCR legfrissebb, a menekültek társadalmi és gazdasági helyzetét feltérképező felmérése szerint
az ukrajnai menekültek több mint 63 százalékának sikerült állást találnia. Ami pedig az oktatást illeti, mára a 12 és 17 év közötti menekült gyerekek több mint 70 százaléka képes hatékonyan kommunikálni magyarul.
Ezzel együtt változatlanul vannak kihívások: minden harmadik menekült továbbra is nehezen engedheti meg magának még az alapvető szükségleti cikkeket is, amiben több akadályozó tényező is közrejátszik. Az UNHCR a mostani adománya révén is támogatja a menekülteket, hogy újraépítsék az életüket, illetve a szegénységben élőket, a hajléktalanokat, a rászoruló nagycsaládokat, az időseket és a fogyatékkal élőket abban, hogy könnyebben nézzenek szembe a tél kihívásaival.