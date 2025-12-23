Forrás

„Ilyen dokumentumai vannak a Tisza Pártnak, nekem se tetszenek, látom, önnek se”

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az év utolsó Kormányinfóján utolsóként volt lehetőségünk kérdezni Gulyás Gergelyt, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, így csak két témára maradt időnk:

  1. A Bors kiadványával kapcsolatban kiderült, hogy Gulyás Gergely azt állítja, hogy hitelt érdemlőnek találja az Indexen bemutatott, nyilvánvalóan teljesen kamu „Tisza-adótervet”.
  2. Ismét kérdeztünk arról is, hogy hogyan szökhetett meg a börtön elől az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, a parkolási maffia egyik üzemeltetője, Fürst György – de azt legalább Gulyás is elismerte, hogy a 2010-ben megígért elszámoltatás kudarc volt.

(Címlapkép: Kristóf Balázs/Botos Tamás)

POLITIKA tisza-adó-adó gulyás gergely fürst györgy Tisza-adó kormányinfó
Kapcsolódó cikkek

Eljutottunk odáig, hogy a Bírói Egyesületnek kell figyelmeztetnie: A törvény előtt mindenki egyenlő

A Bors Tisza-ellenes különszámát felfüggesztette a magyar igazságszolgáltatás, a kormányoldal mégis támogatja annak jogsértő további terjesztését. Egy kézbesítő viszont inkább gyújtósnak használná.

Urfi Péter
POLITIKA

A Tisza-adó miatt levágják a Jézuska fejét – így állt össze totális kampánnyá az Indexen bemutatott tervhamisítvány

Rogán Antal megjegyzése, Finkelstein utódjának „kutatása”, az Index „bizonyítéka”, AI-kampányok a „kisállatok megadóztatásáról”, Fidesz-közeli celebek „felháborodása”, és végül az önmagát hitelesítő kamu – ezek kellettek az eddigi legnagyobb kampányhazugsághoz.

Herczeg Márk
POLITIKA
Videó

„Fürsttel volt összefonódása ennek a rendszernek, és mindenképpen gyanús, hogy hagyták megszökni”

Fürst György az egyetlen baloldali politikus, akit a Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta letöltendő börtönbüntetésre ítéltek – erre ő is megszökött. De kicsoda az egykori terézvárosi MSZP-s alpolgármester, és mi lett a politikusbűnözők elszámoltatásának ígéretéből?

Kovács Bendegúz, Ács Dániel, Herczeg Márk
video

Gulyás hosszan bírálta a Tisza Világ appot letöltő bírókat, és elmondta, miért osztogatták a Bors kiadványát a szegedi gyűlésen

Gulyás arról beszélt, ki kellene vizsgálni, hogy tényleg letöltötték-e bírók a Tisza Világ appot, hiszen emiatt a bírói függetlenség és a pártatlanság sérülhetett.

Windisch Judit
POLITIKA